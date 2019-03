Rubalcaba pide la reforma de un Senado que "no sintoniza" con el Estado autonómico

Rubalcaba ha expresado esta opinión en su intervención ante los diputados, los senadores y los eurodiputados socialistas, reunidos en el Congreso, al hablar de su propuesta para modificar el sistema electoral en la línea del modelo alemán.

"No puede ser. Tenemos un Senado que no sintoniza con nuestro Estado autonómico", ha dicho tajante Rubalcaba. Según ha explicado, aunque no habló de la Cámara Alta el pasado día 9, tras su proclamación oficial como candidato, eso no significa que no haya que plantearlo "una vez más y con fortaleza".

"No planteé la reforma del Senado, no porque no quiera hacerla o no me parezca importante, sino porque me pareció...No sé cómo decirlo, porque esto es en abierto, pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad?", ha señalado.

Además de la reforma del Senado, Rubalcaba se ha mostrado partidario de una reforma de la ley electoral para buscar una mayor proporcionalidad y más cercanía con los electores. Y es que, a su juicio, el sistema electoral vigente ha cumplido un papel "fantástico", porque ha permitido la alternancia en el poder y la estabilidad parlamentaria pero, hoy por hoy, adolece de algunos defectos que es necesario corregir para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual.

Todo ello lo ha enmarcado el candidato socialista dentro de su idea de acercar la política a los ciudadanos, también en el Congreso, por ejemplo transformando la comisión de peticiones en una comisión de participación.

Ha querido asimismo dar un toque de atención a los parlamentarios socialistas para que se involucren más con los ciudadanos Si bien ha reconocido los "esfuerzos" que han hecho los diputados y senadores socialistas para mejorar "la conexión" entre ellos y las circunscripciones, ha estimado que se pueden hacer más porque parece que el mensaje a los ciudadanos "no acaba de llegar".

Les ha sugerido, incluso, que utilicen las posibilidades que permite la web para acercarse a los electores y que les contesten cuando se dirijan a ellos. Para mejorar el entendimiento con la ciudadanía, ha abogado por reorganizar el grupo en la próxima legislatura y crear una especie de circunscripciones propias con el fin de conseguir estar "más cerca" de la gente, ya que esa proximidad, según ha dicho, se da más en las provincias pequeñas que en las grandes.

Rubalcaba también ha pedido la ayuda de sus compañeros socialistas en su reto hacia la Moncloa y les ha solicitado que se involucren para "escuchar, hacer y explicar", los tres verbos con los que se resume el lema de su campaña. "No me atrevo a decir que sin vosotros no soy nada por si mañana me dan una toba", ha bromeado en alusión a la canción del grupo Amaral que una vez sacó a relucir en una sesión de control al Gobierno.

Respaldo unánime

Varios ministros han acudido este martes al Congreso a respaldar al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha acudido a su primera reunión del grupo parlamentario socialista como aspirante del PSOE a presidir el Gobierno.

El portavoz del grupo en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, ha sido el encargado de abrir este acto al que han asistido diputados, senadores y europarlamentarios, y ha presentado a Rubalcaba como el próximo presidente del Gobierno, en medio de una gran ovación.

En los asientos de la primera fila de la Sala Ernest Lluch, completamente llena, se han sentado a escuchar al candidato el vicepresidente segundo, Manuel Chaves, y los titulares de Justicia, Francisco Caamaño, y Exteriores, Trinidad Jiménez.

Junto a ellos estaban la responsable de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, Presidencia, Ramón Jáuregui, Educación, Ángel Gabilondo, Industria, Miguel Sebastián, y Cultura, Ángeles González-Sinde.

También han acudido, entre otros, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, y la eurodiputada Carmen Romero.