Rubalcaba recaba 58 avales del PSOE frente a los 27 de Chacón

Entre los firmantes para avalar la candidatura a la Secretaría General de Rubalcaba, hay tres secretarios generales: Patxi López (Euskadi), Javier Fernández (Asturias) y Dolores Gorostiaga (Cantabria), además de los exministros Ramón Jáuregui y Trinidad Jiménez.



Después de declarar públicamente sus preferencias por el exministro del Interior también las han explicitado con sus firma su amigo personal y concejal en Madrid, Jaime Lissavetzky, la consejera andaluza Micaela Navarro, o la exsecretaria de Estado de Cooperación Soraya Rodríguez.



De la Federación madrileña Rubalcaba ha conseguido los avales entre otros de su estrecho colaborador, el exdiputado Pedro Sánchez, el exsecretario general del PSM, Rafael Simancas, y el diputado autonómico y miembro del antiguo sector guerrista José Cepeda.



Rubalcaba encuentra apoyos en todas las federaciones

El precandidato también lo es gracias a varios representantes de organizaciones sectoriales, miembros de Juventudes Socialistas, y dirigentes de las distintas federaciones del Partido Socialista.



La lista de los socialistas vascos que respaldan a Rubalcaba se completa con la consejera Isabel Celaá, el portavoz del PSE-EE en el Parlamento de Vitoria, José Antonio Pastor Euskadi e Iñaki Arriola. A ellos se han unido los extremeños Francisco Fuentes y Ramón Ropero.



Entre los apoyos gallegos de Rubalcaba destacan la diputada Laura Seara y el alcalde de Lugo Xosé Clemente Orozco, el aragonés Víctor Morlán (Aragón), la asturiana Paz Martínez Felgueroso, el andaluz Antonio Maestre, la canaria Gloria Ribero.



De la federación de Castilla y León han dado su apoyo a Rubalcaba Ana Redondo, Mercedes Martín, Ana Sánchez Castilla. También lo ha hecho la expresidenta y exsenadora murciana María Antonia Martínez y la exdiputada castellanomanchega Matilde Valentín.



Las Juventudes Socialistas también están presentes entre los partidarios de Rubalcaba que ha logrado la firma, entre otros de los diputados César Luena y Daniel Méndez



Chacón opta por no desvelar los nombres de sus apoyos

A su vez, Chacón ha optado por el mínimo exigido, entre 25 y 30 según fuentes de su candidatura. La exministra no ha buscado nombres representativos, pero sí apoyos procedentes de distintos territorios.



Chacón no ha hecho pública la lista de sus apoyos pero algunos sí han adelantado de viva voz que ya habían plasmado su firma en favor de la exministra de Defensa. Así lo han hecho, entre otros, el expresidente castellano-manchego, José María Barreda; el concejal madrileño Pedro Zerolo; la catalana y secretaria de la Mesa del Congreso, Teresa Cunillera; el portavoz de Izquierda Socialista, Juan Antonio Barrio y la exdiputada gallega Carmen Marón.



Ninguno de los dos aspirantes a suceder a Zapatero al frente del partido han entregado oficialmente los avales que han recabado a la dirección federal del partido, pero se espera que lo hagan en las próximas horas, según fuentes de la dirección del PSOE.