Rubalcaba avisa a ETA que "seguirán las detenciones hasta que el final sea definitivo"

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha avisado a la banda terrorista ETA de que "seguirán las detenciones hasta el final de la violencia sea definitivo".

"La política antiterrorista no ha cambiado y ésta es la prueba del nueve y es así por que ETA no ha dejado la violencia y mientras no lo haga la Guardia Civil y la Policía seguirán deteniendo hasta que el final de ETA sea definitivo", ha advertido este martes Pérez Rubalcaba en una rueda de prensa, después de que la Guardia Civil haya detenido esta madrugada en Vizcaya a cuatro supuestos miembros legales de ETA, no fichados por las Fuerzas de Seguridad, que desde hace algún tiempo estaban establecidos en la provincia y que formarían parte de un comando estable.

Sobre la operación, ha dicho que ahora se inician una serie de investigaciones para esclarecer varios atentados acaecidos en los últimos años en la zona de Vizcaya y sus alrededores.

Asimismo, ha destacado que en los registros practicados en los domicilios de los detenidos se han hallado una cantidad cercana a los 200 kilos de explosivos así como materiales para la fabricación de distintos tipos de bombas.