A Rubalcaba no le "dolerán prendas" en reconocer las propuestas del PP

En declaraciones a los medios tras reunirse con las asociaciones de víctimas de accidentes de tráficos, Rubalcaba aseguró que es "tan irracional como absurdo" pensar que una idea es mala sólo porque la dice una persona, ya que "no todo lo que sale de un sitio es malo".

Preguntado por si piensa hacer como el candidato del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, que anunció que no haría recortes sociales, Rubalcaba rehusó mencionar objetivos concretos, para lo cual ya habrá tiempo durante la campaña electoral.

Así, el candidato socialista incidió en que su intención es que sea "una campaña muy explicativa" en el que se conozca qué es lo que quiere hacer y lo que no y lo que le gusta y lo que no.

"Últimos pasos en la larga lucha contra el terrorismo"

Rubalcaba ha asegurado que se están dando "los últimos pasos en larga lucha contra el terrorismo", aunque ha incidido en que es necesario no bajar la guardia en este momento y mantener la unidad.

"Creo honestamente que estamos recorriendo los últimos pasos en la larga lucha contra el terrorismo, creo que estamos al final del camino, y lo que pido es que no bajemos la guardia y que no nos enredemos en cosas que no tienen importancia", afirmó Rubalcaca en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico.

Justo cuando se cumplen dos años del atentado de ETA en Palma de Mallorca en el que murieron dos guardias civiles, el último de la banda terrorista con víctimas mortales, incidió en la importancia de mantener las líneas fundamentales de la política antiterrorista, ya que ahora "se trata de no equivocarse".

En este sentido, el candidato socialista en las próximas elecciones generales confió en que, si se mantiene este camino, este asunto pasará a formar parte de una "historia negra, muy difícil y muy dolorosa" de España.

Asimismo, quiso transmitir una vez más sus condolencias y su solidaridad con las familias de los dos últimos fallecidos en un atentado de la banda terrorista, con las que ha hablado en diversas ocasiones en los dos últimos años.

El ex ministro del Interior recordó también que este atentado se produjo días después de la "salvajada de Burgos", en referencia al coche bomba que explotó en una residencia de la Guardia Civil en la ciudad castellana, "y que pudo haber sido una auténtica matanza".

Preguntado por si como candidato cree que debe dar explicaciones a los electores respecto al caso 'Faisán', Rubalcaba mostró su respeto a la justicia y a los procesos judiciales que no han acabado y reiteró que ya ha dado explicaciones en el Parlamento "unas 47 veces".