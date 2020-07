De la Riva cree que sus declaraciones contra Pajín pueden darle votos

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado que sus declaraciones sobre la ministra de Sanidad, Leire Pajín, en las que señalaba que cuando veía sus "morritos" sólo pensaba en "una cosa", han tenido "un efecto bumerán" y podrían darle un mayor número de votos en las próximas elecciones municipales.

Así, el primer edil ha reconocido, en una entrevista a Europa Press, que cometió "un exceso" pero ha recalcado que pese a que su nombre estuvo expuesto a "las iras más furibundas y a punto de ser quemado en la hoguera" no cree que pueda restarle votos en los próximos comicios.

No obstante, ha valorado que el efecto podría ser el contrario, ya que la polémica "se sacó de quicio" y ya ha tenido "un efecto bumerán".



León de la Riva se ha mostrado "seguro" del apoyo de su partido, pues ha recordado que recibió "ánimos para seguir adelante" incluso "en los momentos que más ha estado en cuestión" su imagen, después de la polémica generada por las declaraciones sobre Pajín.



Por otra parte, León de la Riva se ha referido a las situación del PSOE y ha calificado de "lamentable" que la imagen de la renovación del partido socialista sea el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que era ministro del Ejecutivo de Felipe González.



"Sería bueno que hiciera una aclaración de todo lo que conoce de lo que pasó en aquella época con los GAL e incluso de lo que los demás no sabemos del 11-M", ha apunta.



Así, ha expresado que el "viento político" sopla a favor de los populares y en contra del PSOE, pero también se ha mostrado convencido de que la diferencia de 12 puntos que apuntan algunas encuestas no se alcanzará en las elecciones municipales. "Pero sí que va a haber más votos que nunca para el PP y menos que nunca para el PSOE", ha insistido.



Si es reelegido, acabará la legislatura

León de la Riva ha insistido en que su nominación como candidato a la Alcaldía de la ciudad es "un hecho que está más o menos asumido" y que todavía no se ha hecho público por que la dirección del PP es la que marca los tiempos.



También ha reflexionado sobre las informaciones surgidas durante 2010 sobre la posibilidad de que, si vuelve a renovar en el cargo, dimita a mitad de la siguiente legislatura.

Así, ha expresado que está convencido de "ganar en mayo", lo que supondría su sexta victoria electoral y el inicio de su quinto período como alcalde, y "agotar la legislatura".