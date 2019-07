El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado durante su intervención en el debate de investidura, contra Pedro Sánchez al que ha acusado de tener un "plan" que piensa ejecutar con una "banda" en la que ha incluido a Podemos, los independentistas catalanes, como Torra y Puigdemont, y Otegi. Rivera ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones de "criminalizar" a todo el que no tiene carné del PSOE y le ha retado a decir si dimitirá si se produce una sentencia condenatoria por los ERE en Andalucía.

Para Rivera, el discurso de investidura de Pedro Sánchez es "puro teatro" para "despistar" a los españoles mientras se reparte "sillas con Podemos" y cede ante los independentistas "en la habitación de al lado", "la habitación del pánico". Existe, según el líder de Ciudadanos, un "plan Sánchez" que se quiere perpetuar en el poder para manipular la televisión pública, para los "enchufados" del PSOE como José Félix Tezanos, presidente del CIS.

Siguiendo con su argumentación, ha explicado que el plan de Pedro Sánchez es "sectario" y "malo" para los españoles pero "bueno" para los que quieren que un indulto tras la sentencia del 'procés'. Rivera ha señalado que el objetivo del presidente es tildar de "fascistas" a todos los que no son socialistas.

Así, ha dicho que Pedro Sánchez "se ha tirado en plancha a pactar con Bildu en Navarra, con los nacionalistas en Baleares y con los independentistas en la Diputación de Barcelona. "Se ríe de las familias a las que van a subir impuestos, del juez Llarena al que le hacen pintada en su casa. A mi no me hace gracia, aunque a usted sí le hace gracia", ha espetado.

Sánchez a Ciudadanos: Teatro es pactar con la ultraderecha y que parezca un accidente

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha advertido esta tarde al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de que se está equivocando muchísimo, y le ha replicado a sus acusaciones de hacer "teatro": "Teatro es pactar con la ultraderecha e intentar que parezca un accidente".

Además, como ha hecho ante con el líder del PP, Pablo Casado, Sánchez ha pedido a Rivera que se abstenga en la investidura y le ha advertido de que sus votantes así lo quieren. "Le pido que se abstenga por el bien de España, por el país que dice tanto querer", le ha dicho el candidato socialista al presidente de Ciudadanos. Sánchez, que al inicio de su réplica ha ironizado al subrayar que se alegraba de verle -Rivera no quiso reunirse con el presidente en funciones- ha subrayado que no tiene ningún problema personal con él. Y ha insistido en advertir al líder de Cs de que con su cordón sanitario a los socialistas "se ha atado a la ultraderecha".

"Lo importante es que la legislatura eche a andar y que haya Gobierno. Por tanto, señor Rivera, le pido que por el bien de España ustedes se abstengan el próximo jueves", finaliza Pedro Sánchez.

En la réplica de Rivera ha dicho que "en el plan Sánchez no existe la palabra dimitir. En el plan Sánchez solo existe la idea de perpetuarse en el poder". Y ha añadido que "lo que tendría un coste insoportable para España es negociar sin oposición. Mientras aquí se hace el histérico, Sánchez negocia en el cuarto de al lado con los secesionistas". También ha acusado al presidente en funciones de ser "el único que gobierna con la extrema derecha".

"¿Saben donde acaban los valientes? En las filas de Ciudadanos. Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan. Es nuestra responsabilidad histórica el oponernos. Porque más de cuatro millones de personas nos votaron para vigilarles y defenderles del plan Sánchez y de su banda. Si usted quería un cheque en blanco de la posición, por parte de Ciudadanos no lo va a tener. Va a tener una vigilancia estrecha", ha formalizado Rivera.

"He entendido el mensaje, señor Rivera", es todo lo que ha dicho Pedro Sánchez antes de devolver el turno a Albert Rivera. Por lo que ha dado paso a Rivera que ha comentado que quieren "representar a todos aquellos que no son militantes del PSOE. Si piensa que esto va a ser un paseo, lo tiene claro señor Sánchez. No nos vamos a cortar. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de esta historia es estar con la Constitución, y no con Bildu ni los secesionistas".

Las réplicas entre ellos han acabado con las palabras del presidente en funciones que ha dicho a Rivera que "no se declare en rebeldía ante sus votantes", al que le dice que el 70% de sus votantes están a favor de la abstención.