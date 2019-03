Ricardo Costa dice que pagó un traje a través de 'El Bigotes'

El exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas Ricardo Costa ha asegurado en su declaración ante el jurado que le juzga por un delito de cohecho impropio por la 'causa de los trajes' que pagó un traje a través de Álvaro Pérez 'El Bigotes', tal y como le había indicado el sastre José Tomás.

El acusado se ha referido, en concreto, a la forma de pago de un traje adquirido en el año 2006 en Milano, del que ha dicho que lo abonó como se lo había dicho el sastre José Tomás, a través de Álvaro Pérez, a quien le entregó el dinero directamente porque iba a hacer un viaje a Madrid. En total eran 1.300 o 1.500 euros, y autorizó a su secretaria a sacar 1.000 euros de su cuenta y la diferencia la aportó en efectivo.

"Tomás me dijo el importe, cómo pagarlo y se lo di a la persona que me dijo Tomás y ahí se acabó", ha dicho, y ha especificado que el traje nunca le valió.

En relación con Forever Young, ha dicho que nunca encargó nada y que sí que compró una corbata y unos vaqueros, por un importe de unos 80 o 100 euros, por lo que ha afirmado que es "imposible" que hubiera hojas de encargo a su nombre.

Ha asegurado que tras el pago pidió una factura que no le dieron, que no la volvió a solicitar porque no le servía para desgravar y que no llamó a Tomás para comprobar si se le había abonado el importe.

Asimismo, Costa ha señalado que ignoraba a quién le confeccionaba los trajes el sastre José Tomás, a quien conocía a través de Álvaro Pérez, y ha recalcado, preguntado específicamente por Francisco Camps: "con el lío que teníamos era difícil que nos pusiéramos a hablar de ropa".

Asimismo, ha indicado que no sabía que Tomás le confeccionaba trajes al ex director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) Pedro García, ni a Camps ni a Betoret.