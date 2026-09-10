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García-Page avisa al Gobierno de que Ceuta es "uno de los grandes desastres de gestión" y puede convertirse en " la primera, o segunda gran mentira de la democracia"

Emiliano García-Page advierte de que "tienen que darse prisa porque están en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría de dogma".

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Imagen de Emiliano García-Page EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Para Pedro Sánchez las opiniones de Emiliano García-Page son "minoritarias" y cree que el "titular sería si saliera un día apoyando alguna opción del Gobierno de España". No va ser hoy cuando se produzca ese titular, y es que, el presidente de Castilla La-Mancha ha contestado al jefe del ejecutivo en el programa de Onda Cero 'Más de uno'.

"En realidad es llamativo, porque muchas veces, las ideas que yo expreso no dejan de ser las que algún día incluso expresó el presidente del Gobierno. El único tema es que yo las sigo expresando, las sigo manteniendo, y en su caso, ya han cambiado varios veces", y puntualiza: "El concepto que tiene alguno de las minorías es muy relativo".

Page reprocha que "lo grave que está pasando en España en esta legislatura es que quien gobiernan son las minorías, quien tiene la última palabra, el mando a distancia, es Junts" a quien luego califica de partido de "extrema derecha de tintes racistas". Además, lamenta que ahora lo "normal" sea "no tener nunca culpa de nada, no asumir ningún tipo de error, pensar que las cosas no son como el 100% de la gente ve que son".

Y precisamente, en esta discrepancia de interpretaciones Page vuelve a lanzar un dardo al Gobierno justo después de que se desclasificasen los informes que manejaba Moncloa los días previos a la avalancha masiva de migrantes. Cogiendo como percha los desastrosos resultados de España en el informe PISA, Page confirma que "hay claros problemas de comprensión lectora, hay quien tiene que hacer la lectura del informe PISA, pero evidentemente tiene problemas de comprensión lectora como tienen muchos a la hora de leer los informes del CNI".

Para el manchego la crisis migratoria en Ceuta es "uno de los grandes desastres de gestión" y urge al Gobierno porque dice "como no se dé prisa puede terminar siendo la primera, o segunda gran mentira de la democracia" haciendo también referencia al papel del PP de Aznar con el 11-M. Insiste: "Tienen que darse prisa porque están en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría de dogma".

Page ha defendido al CNI al que considera "de los mejores cuerpos de información del mundo" y plantea dos escenarios en los que en ambos casos la responsabilidad recae sobre Moncloa. "No hubo ningún tipo de informe. Bueno, no hubo ninguno, ¿a quién le tiene que pedir explicaciones el pueblo español? ¿Será al Gobierno?. En el caso de que hubo informes, aun siendo moderados ¿se hizo algo? Poco, mucho ¿o no se hizo nada? Es que esa es la clave".

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