Chivite informa de la primera llegada a Navarra de niñas migrantes desde Ceuta a la Península

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha informado este jueves de que están "a punto de llegar" a la Comunidad foral cinco niñas migrantes de Ceuta. En este sentido, ha recalcado que su Ejecutivo ayuda a la ciudad autónoma "con hechos y soluciones" y ha solicitado al resto de administraciones que también lo hagan, según informa Europa Press.

Chivite, que ha respondido en el pleno del Parlamento foral varias preguntas sobre este asunto formuladas por parte de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha advertido del "auge de un discurso radical anti-inmigración, que están comprando formaciones que, por miedo electoral, pretenden competir con propuestas que obvian las leyes internacionales, los derechos humanos y que se basan en el miedo". "El mundo camina aceleradamente hacia el individualismo y esos son los pilares sobre los que crece el autoritarismo", señala.

La presidenta ha manifestado que su Gobierno "estará siempre con la ley y los derechos humanos" y, en el caso de los menores migrantes, afirma que "todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política". Además, ha anunciado que "están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores de Ceuta, porque este Gobierno ayuda a Ceuta, no como los gobiernos del mismo partido que gobierna" la ciudad autónoma, refiriéndose al PP, que "prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, incumplir con sus obligaciones legales" y con "unos compromisos éticos de no abandonar a su suerte a ningún niño".

Chivite afirma que su Ejecutivo ayuda a Ceuta "no en la pancarta, sino con hechos"

María Chivite también ha defendido que "sólo cooperando con lealtad, con el cumplimiento de la ley, con valores democráticos, podremos superar esta ola peligrosa que crea miedos para justificar la deshumanización y el recorte de derechos". Asimismo, ha subrayado que su Gobierno ayuda a Ceuta "no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades y de nuestras competencias".

La presidenta señala que su Ejecutivo "está en los hechos y las soluciones y exigimos que todas las administraciones también lo estén". Asimismo, ha admitido que el Gobierno central debió "ser más ágil y tener una respuesta más inmediata, pero no comparto que la respuesta" sea la "reemigración".

Esparza ve a Chivite como "una delegada de Pedro Sánchez en Navarra"

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha añadido que "lo sucedido en Ceuta ha generado una alarma social enorme, ha supuesto un ataque a la integridad territorial de España" y opina que "algo debería haber hecho". También le ha acusado de haberse convertido en "una delegada de Pedro Sánchez en Navarra". "Antepone siempre los intereses de Sánchez y del PSOE a los intereses de Navarra", señala.

"¿A usted le parece normal que el Gobierno de España no se entere de la entrada de 80.000 personas en Ceuta hasta que se produce? ¿Que el CNI avisara al Gobierno de España y nadie hiciera nada? ¿Que no se pueda defender la frontera? ¿Que no se quiera señalar a Marruecos sabiendo que es imposible que hubiera sucedido sin su beneplácito? ¿Le parece normal que no se esté garantizando después de mes y medio en Ceuta la seguridad?", se ha preguntado.

"Lo que hace es insultar a la oposición y decir que todo el que cuestiona a Sánchez es un nazi que no tiene corazón", ha censurado, para reivindicar una Navarra "solidaria, que defienda los derechos humanos y la legalidad, la seguridad y la convivencia" pero también "que tenga voz propia y tenga la capacidad de decir a Pedro Sánchez que ha hecho las cosas mal".

Chivite le pide a Esparza "una oposición responsable"

Chivite ha replicado a Esparza que "dejen de sujetarle la puerta a la ultraderecha porque, además, les va a acabar comiendo electoralmente". Ha pedido a UPN "una oposición responsable" y ha añadido que "no sé en qué ayuda a los ceutíes pedir mi dimisión". "La ultraderecha les pone trampas todos los días y ustedes caen todos días. Tienen el futuro escrito, desaparecer y tener cada vez menos influencia en Navarra", ha vaticinado.

Sobre los informes y las alertas de la crisis en Ceuta, "tiene que dar explicaciones quien tiene que darlas. Mi Gobierno responde para lo que son sus competencias".