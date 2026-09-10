Leonardo Marcos niega ante el juez haber presionado a la UCO para "ponerse de perfil" en investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez

El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado haber presionado o dado órdenes a la Unidad Central Operativa (UCO) en investigaciones relacionadas con el Gobierno. Marcos ha declarado este jueves como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dentro del denominado caso Leire, que investiga una presunta trama para obstaculizar causas que afectaban al PSOE y al Ejecutivo.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Marcos ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado y ha rechazado haber pronunciado la expresión "ponerse de perfil", que aparece recogida en un oficio de la propia UCO sobre las supuestas presiones que habría recibido el entonces responsable de la unidad, Rafael Yuste.

Marcos ha defendido que nunca intervino en el trabajo de los agentes ni quiso conocer el contenido de sus investigaciones. Sí ha reconocido que pidió que se aclararan las filtraciones de informes de la UCO a medios de comunicación.

La investigación sobre David Sánchez

Uno de los episodios abordados durante su declaración está relacionado con la causa sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Marcos ha explicado que le llamó la atención que una investigación en Badajoz estuviera en manos de la UCO y no de la Policía Nacional.

El 12 de julio de 2024 telefoneó a Rafael Yuste después de que una televisión estuviera presente durante un registro en la Diputación de Badajoz. Según su versión, su objetivo era preguntar si la filtración había partido de la propia unidad.

La versión recogida por los investigadores es distinta. Según un oficio de la UCO, Yuste manifestó que Marcos y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, le habían presionado para "ponerse de perfil" en la investigación relacionada con David Sánchez y dejar que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa".

El documento también atribuye a Marcos la afirmación de que la "credibilidad estaba por los suelos" y la petición de tener preparado para el 19 de julio un informe con todo "analizado y que no haya nada". Yuste habría respondido que era "materialmente imposible", ya que todavía debían analizarse los correos electrónicos antes de elaborar el correspondiente informe judicial.

Un fiscal declara como testigo

Antes de Marcos ha comparecido como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca. Según fuentes presentes en la declaración, ha explicado que no se consideró competente para una denuncia presentada contra Leire Díez y que decidió remitirla a Madrid después de solicitar un informe a la Fiscalía General.

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