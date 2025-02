Reyes Maroto y Víctor de Aldama intercambiaron 42 whatsapps durante el rescate de Air Europa

Víctor de Aldama y Reyes Maroto mantuvieron reuniones, conversaciones telefónicas e intercambiaron mensajes y correos electrónicos. Así lo ha adelantado 'El Español'. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado 42 whatsapps entre ambos entre julio de 2020 y octubre de 2022 cuando Maroto era por aquel entonces ministra de Industria, Turismo y Comercio.

Los mensajes hallados muestran que existía una relación personal entre Aldama y Reyes Maroto durante la etapa en la que fue ministra de Pedro Sánchez. En esa etapa se reunieron en persona, también con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa, hablaron por teléfono e intercambiaron correos electrónicos.

En la Comisión de investigación del Senado, Maroto admitió que podían salir más whatsapps entre ambos, pero limitó el contacto a 2020 por un proyecto turístico de Aldama. "No recuerdo si conocí en persona a Víctor de Aldama. Hablamos del año 2020, teníamos contactos con muchos empresarios por la pandemia", dijo.

Sobre los whatsapps, afirmó que "tuvimos contactos". "Repito que todos mis contactos con el señor Aldama se refieren a un proyecto de reactivación turística, repito, que no salió adelante", añadió.

Asimismo, Maroto se reunió también con Javier Hidalgo en julio de 2020, cuando Globalia negociaba el rescate de la aerolínea. Lideraba las conversaciones el ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, pero la opinión del departamento de Turismo fue tenida en cuenta por el Gobierno.

"Ministra, buenas tardes. Soy Víctor de Aldama, socio de Javier Hidalgo que estuvimos el otro día con usted", escribe Aldama a Maroto el 17 de julio de 2020. "¿Le parece bien que para avanzar le mandemos un borrador del acuerdo y veamos los tiempos para poder cerrar las fechas y todo con los artistas como le comentamos? Saludos y que pase un buen fin de semana", continúa el mensaje.

La respuesta de la entonces ministra está encriptada y no ha podido ser descifrado por el software utilizado por la Guardia Civil. Sin embargo, la UCO ha obtenido las respuestas posteriores de Reyes Maroto a Aldama.

Maroto también negoció la permanencia de la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT), hoy llamada ONU Turismo, en Madrid. "Hola ministra. Buenos días, soy Víctor de Aldama. La he llamado desde un 646, que es el mío personal. Me han dicho que le llame cuando pueda. Usted me dice y le vuelvo a llamar. Saludos", escribió el empresario a Reyes Maroto el 29 de julio de 2020. A lo que la ministra contestó: "Luego hablamos. Estoy en una reunión".

En la conversación, Aldama disculpó a Hidalgo. "Sí, me dijo X. Javier estaba algo cansado del día anterior jajajajajaj", afirmó el empresario. Tras ello, Maroto llamó a Aldama para hablar sobre varios proyectos.

Al día siguiente, Aldama volvió a escribir a la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. "Ministra, para no andar molestándola que usted está hasta arriba y yo tengo más tiempo. Déjeme la persona de contacto [...] que iba a llevar el tema y ya lo hablo con él directamente. Un saludo y disculpe de nuevo por el atropello", escribió Aldama. "Buenos días Víctor y disculpa el retraso. Son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Turespaña -Miguel Sanz- para que se ponga en contacto contigo", le respondió Maroto días después.

La UCO ha conseguido desencriptar mensajes hasta octubre de 2022. Sin embargo, el análisis forense del móvil de Aldama indica que la actividad más reciente es de 2023. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado cinco archivos adjuntos.

Maroto admite un intercambio de mensajes

Maroto reconoció el intercambio e mensajes con el presunto comisionista del 'caso Koldo', pero los ha enmarcado en "un proyecto de reactivación turística" durante la desescaldada de la pandemia y "nada tiene que ver" con "los casos de corrupción que se están investigando", como el de "las mascarillas" y "los carburantes". "Yo no tengo absolutamente nada que ver con los casos de corrupción que se están investigando", señaló.

