Reyes Maroto afirma que no recuerda si conoció personalmente a Víctor de Aldama

La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha reiterado en innumerables ocasiones a preguntas de los senadores que su contacto con él se limitó a un proyecto turístico que consistía en la celebración de un concierto y que lo derivó al director de Turespaña. Ante la insistencia de los senadores no ha aclarado si pueden salir más mensajes entre ambos, aunque con su silencio ha dado a entender que estos existían. Reyes Maroto ha señalado que no puede decir "ni que saldrá ni que no saldrá".

A las preguntas de la comisión sobre la manera en que la exministra tomó contacto con Víctor de Aldama ha afirmado que él quiso presentar una iniciativa turística, pero Maroto no ha sido capaz de aclarar por qué conocía por su nombre al conseguidor de la trama y lo tuteaba.

Maroto no sabe cómo consiguió Aldama su teléfono

La primera en iniciar el interrogatorio ha sido la senadora de UPN María del Mar Caballero, que se ha centrado sus preguntas en la relación de la portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid con Víctor de Aldama. Reyes Maroto ha querido precisar que ella no negó haber tenido contacto con Aldama, sino que lo que manifestó y ha querido citar textualmente sus palabras y para ello ha sacado un legajo de papeles que lo que él tenía que hacer es “enseñar pruebas creíbles”. En reiteradas ocasiones los senadores le ha han preguntado cómo era posible que un señor como Aldaba tuviera su teléfono algo que ha contestado desconocer

Otro de los puntos que han centrado el interés de la Comisión ha sido la reunión de la trama hidrocarburos que fue celebrada en la sede de su ministerio y en la que participaron Juan Díaz Bidart el que fuera su jefe de Gabinete con Koldo García, Claudio Rivas, el socio de Aldama y Carmen Pano, y su entonces jefe de Gabinete, Juan Díaz Bidart, Maroto ha asegurado que desconoce "si hubo o no" dicho encuentro. No me he reunido con ninguna trama corrupta y desconocía su relación con mi jefe de gabinete.

Uno de los puntos en los que ha insistido el senador del PP Alfonso Serrano es en saber si Maroto habló con su jefe de Gabinete sobre esa reunión. La exministra ha dicho que ella no hablaba de conversaciones privadas y que ahora ni ella era ministra ni él su jefe de Gabinete y que lo que lo que pudieran hablar ahora entre ellos eran asuntos privados. También ha dicho que no es ella quién para decir cosas que pudieran afectar a la defensa de Bidart.

En cuanto a la relación que mantenía con dos de los protagonistas de la trama su aún compañero de partido José Luis Ábalos y su asesor Koldo García la exministra ha dicho que "no hay vinculación entre Aldama y Ábalos". "Ábalos no me puso en contacto con Aldama". Y sobre Koldo ha dicho varias veces que no habló nunca con él que "no tengo el teléfono de Koldo, ni me he mandado mensajes con Koldo, ni he tenido ningún contacto".

Mensaje entre Aldama y el jefe de gabinete de Montero

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a un mensaje entre Aldama y Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero en Hacienda. En él Aldama le pide aplazar una deuda tributaria de más de medio millón de euros.

"Hola Carlos buenas tardes. Este es el CIF de la compañía, el administrador uno de ellos soy yo Víctor de Aldama mi teléfono es XXXXXXXX y la deuda está en este momento en 550.000 euros más o menos. Pondríamos 250.000 y el resto un convenio a 5 años si puede ser, abrazo y gracias", es el mensaje de Aldama.

