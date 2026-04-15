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Los reyes celebran 25 años de formación por la igualdad de oportunidades en uno de los barrios con menor renta de Madrid

Don Felipe y Doña Letizia han visitado la Escuela de Hostelería del Sur por su veinticinco aniversario y han disfrutado de un almuerzo preparado por los alumnos.

Los reyes celebran 25 años de formación por la igualdad de oportunidades en uno de los barrios con menor renta de Madrid

Los reyes celebran 25 años de formación por la igualdad de oportunidades | Antena 3 Noticias

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Ángel Carreira
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Este miércoles ha sido un día muy distinto en una escuela situada en el Pozo del Tío Raimundo, en el barrio de Entrevías de Madrid. Hasta aquí han traído los reyes Felipe y Letizia por primera vez su agenda, en una visita que celebra los 25 años de la Fundación José María de Llanos, de la que depende la Escuela de Hostelería del Sur, la única de este distrito madrileño en el que la renta per cápita es la más baja de la ciudad y el abandono escolar temprano está en cabeza.

Los jóvenes estudiantes se afanaban desde primeras horas de la mañana en tener todo listo y a punto, sin disimular la mezcla de ilusión y nerviosismo a sólo unos minutos de la llegada de los reyes. Guiados por sus profesores, han preparado y servido un almuerzo que han compartido Felipe VI y doña Letizia, el ministro de Industria, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital o el delegado del gobierno, entre otros invitados como patronos, profesores y alumnos.

Se trataba de un menú con sabor castizo diseñado por el chef Salvador Gallego y ejecutado por los estudiantes, compuesto por ensalada de cangrejo real y cítricos con salsa de cardamomo, codorniz rellena con compota de berenjenas especiadas y de postre pastel de capuchina. El rey ha asegurado que “hay días que enriquecen especialmente la vida y que dejan un poso importante, este es uno de ellos”. Felipe VI ha agradecido el impacto en la sociedad del trabajo de la fundación, y también a todas las administraciones, por hacer de este lugar “un lugar que sea realmente de encuentro y que se superen las diferencias de todo tipo”.

Los reyes celebran 25 años de formación por la igualdad de oportunidades
Los reyes celebran 25 años de formación por la igualdad de oportunidades | Casa de S.M. el Rey

El presidente de la Fundación José María de Llanos, Juan de Dios Morán, ha destacado que se trata de una escuela “abierta al mundo como palanca de oportunidades”. En este centro de formación profesional, en el que se han titulado más de 700 alumnos, el 80 por ciento del alumnado es inmigrante o hijo de inmigrantes. “Sus raíces están lejos, pero aquí han dado fruto”, ha destacado Morán, que también ha defendido la diversidad del centro: “Creemos que la diversidad es una suerte de la que disfrutamos: la fusión, la aportación de ideas, texturas, sabores, colores y aromas construirán el futuro de lo mejor de lo que somos”, ha dicho.

Antes, a su llegada a la sede de la Fundación José María de Llanos Felipe VI y doña Letizia han conocido el Espacio Mujer Madrid (EMMA), situado en las instalaciones de la fundación. Se trata de un centro de atención integral y alojamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas víctimas de violencia de género, y sus hijos. Allí han conocido los talleres de arteterapia y de búsqueda de empleo y digitalización. El rey ha puesto en valor los programas que forman a estas mujeres en el manejo de herramientas digitales para que puedan comunicarse “con autonomía” con posibles empleadores.

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