El Rey no viajará a Emiratos Árabes ni tiene ningún acto público previsto en su agenda

El Rey no tiene ningún acto público en su agenda de la semana próxima y tampoco viajará a Emiratos Arabes Unidos como en un principio se había contemplado. Un portavoz de Zarzuela ha explicado que el monarca prosigue "con normalidad" la fase de recuperación de su última operación de cadera.



Ninguno de los actos programados en la agenda de la Familia Real, distribuida a última hora de este viernes y que incluye actividades de la Reina y los Príncipes, requiere la presencia imprescindible del monarca, ni siquiera la audiencia que el Heredero de la Corona concederá al secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, a modo de despedida pues el estadounidense dejará el cargo próximamente, explica la misma fuente.



Zarzuela no ha dado explicaciones en cambio sobre los motivos por los que el viaje a Emiratos Arabes Unidos, que nunca se llegó a anunciar oficialmente, finalmente no tendrá lugar. Bajo su punto de vista, un desplazamiento que no llegó a estar confirmado oficialmente es como si no existiera.



Lo cierto es que tanto la Casa del Rey como el Gobierno barajaron un proyecto de viaje a Abu Dhabi esta semana próxima, con motivo de la celebración de una cumbre mundial de energías renovables. Al monarca le iban a acompañar el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito.



En la agenda oficial de la Familia Real para la semana próxima, tan solo la Reina y los Príncipes de Asturias tienen actos programados. Don Juan Carlos retomó su calendario de actos públicos el domingo pasado con motivo de la celebración de la Pascua Militar. La próxima cita ineludible que tiene será la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España que previsiblemente se celebrará dentro de dos semanas.