El rey pide comprender el "enfado y la frustración" de los afectados: "Hay que darles esperanza y atenderles"

El rey ha mostrado su comprensión por el "enfado" y la "frustración" que han trasladado numerosos afectados por la DANA durante su visita en Paiporta, en Valencia. Felipe VI se ha desplazado esta mañana junto a la reina Letizia, para visitar las zonas más afectadas junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Felipe VI se ha expresado así en el Centro de Emergencias de la Generalitat valenciana, en L'Eliana. Allí ha agradecido a sus trabajadores después de ser trasladado a sus instalaciones, pero también se ha referido a los afectados.

"A esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente", ha subrayado el monarca. Asimismo, se ha mostrado convencido de que la situación "cada vez va a ir mejor".

"No es especulativo. Creo que los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo", ha asegurado.

El rey ha transmitido la importancia de lo que están haciendo "cada hora, cada minuto desde que se produjo la emergencia" estos efectivos. También que lo importante es "que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles está funcionando".

También ha agradecido la "enorme contribución de personas de todo tipo", aunque ha reconocido que "organizarlo, gestionarlo no es fácil". "Gracias por el esfuerzo. Sé que son días agotadores, que no hay horas, no hay minutos y hay mucha necesidad que atender. Ánimo, adelante", ha concluido.

El rey, el único que se quedó en Paiporta

Al grito de "asesinos", decenas de vecinos y voluntarios han recibido a la comitiva durante la visita de los reyes en Paiporta. Visiblemente indignados, han interrumpido las tareas de limpieza de las calles y sótanos con lanzamientos de barro y palos.

Hasta el momento, se reporta la trágica pérdida de al menos 60 vidas en Paiporta, reflejando la magnitud del desastre y el dolor que embarga a la región. Las autoridades se mantienen en alerta y continúan trabajando para asegurar la asistencia a los damnificados y restaurar la normalidad en la medida de lo posible.

El primer lanzamiento de barro ha recaído sobre la reina Letizia, quien se ha negado a abandonar la zona. En las imágenes se puede apreciar como un equipo de seguridad la cubre mientras ella se limpia la cara y continúa con la visita. Momentos después, también se le ha grabado hablando con varias mujeres, mostrando una cara compungida e incluso echándose a llorarante el dolor de los allí presentes. Los reyes han querido mostrar su apoyo ante un pueblo totalmente indignado. Al igual que la reina, Felipe VI no ha querido abandonar la zona y ha seguido avanzando por una de las calles principales intentando tranquilizar a varios voluntarios y vecinos de la 'zona cero' de la DANA.

Los reyes querían mantener su visita a Chiva pero por acuerdo conjunto de las autoridades estatales, autonómicas y de la Casa, ha quedado aplazada.

