El rey, el único que se queda en Paiporta ante el linchamiento vecinal: "Hay gente interesada en que haya caos"

Al grito de "asesinos", decenas de vecinos y voluntarios han recibido a la comitiva durante la visita de los reyes en Paiporta, Valencia. Visiblemente indignados, han interrumpido las tareas de limpieza de las calles y sótanos con lanzamientos de barro y palos.

El primer lanzamiento de barro ha recaído sobre la reina Letizia, quien se ha negado a abandonar la zona. En las imágenes se puede apreciar como un equipo de seguridad la cubre mientras ella se limpia la cara y continúa con la visita. Momentos después, se le ha grabado hablando con varias mujeres, mostrando una cara compungida y de emoción ante el dolor de los allí presentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que ser evacuado después de recibir un palazo. El equipo de seguridad de Sánchez decidió retirarlo de la comitiva tras evaluar el riesgo que enfrentaba, luego de que recibiera un golpe en la espalda con un objeto similar a un palo. En ese momento, sus guardaespaldas lo escoltaron hasta el coche. Sin embargo, un grupo de vecinos siguió al presidente y a su equipo, increpándolo sin cesar, intentando golpear el vehículo y persiguiéndolo a pie.

Los reyes han querido mostrar su apoyo ante un pueblo totalmente indignado. Al igual que la reina, Felipe VI no ha querido abandonar la zona y ha seguido avanzando por una de las calles principales intentando tranquilizar a varios voluntarios y vecinos de la 'zona cero' de la DANA.

La seguridad también ha intentado evitar la caída de barro en el rey, pero han cerrado los paraguas mientras que se detenía a hablar con la ciudadanía. Tanto al rey como al jefe del Consell se les ha visto con manchas de barro en la cara y en la ropa.

Las imágenes han mostrado la conversación del rey con la ciudadanía visiblemente afectada. "No hagáis caso de todo lo que se publica porque hay mucha gente interesada en que haya caos", ha dicho el rey a varias personas después de que acercaran a hablar con él. "He perdido todo, he perdido mi casa. La gente está haciendo cola para una botella de agua. No es normal, algo podréis hacer", han criticado varios vecinos. A mitad de conversación, uno de los jóvenes que se le han acercado se echa a llorar pidiendo consuelo.

Mientras un dispositivo de seguridad intentaba establecer un cordón de seguridad en torno al rey, una unidad de caballería del dispositivo policial ha intervenido para alejar a los más exaltados.

Se cancela la visita a Chiva

Durante más de una hora, Felipe VI y Letizia han permanecido en la zona escuchando las quejas de los afectados y consolando a las personas que se les acercaban, entre un fuerte dispositivo de seguridad.

Los reyes no han querido cancelar su visita después de los momentos de tensión vividos en Paiporta. Después de decidir continuarla y, una vez finalizada, se dirigían a Chiva, pero la visita ha sido cancelada. "Por acuerdo conjunto de las autoridades estatales, autonómicas y de la Casa, la visita a Chiva queda aplazada", han informado.

