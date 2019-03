Retiran de la Diputación de Vizcaya el cartel con el lema “Necesitamos la paz”

Este cartel con el lema "Necesitamos la paz" se ha retirado hoy, una semana después del comunicado de ETA. Llevaba colgado diez años en la fachada de la Diputación de Vizcaya. El diputado general del PNV ha ayudado a descolgarlo.



En cambio en el Ayuntamiento de Vitoria donde gobierna el Partido Popular se sigue leyendo ETA NO.

Y en el de San Sebastián, en manos de Bildu, continúa este otro lema NO a ETA, derechos humanos y convivencia en paz.



Esta misma mañana, el Gobierno vasco ha tenido que desconvocar las concentraciones silenciosas previstas para este sábado, ante los ayuntamientos, para celebrar el cese definitivo de la violencia etarra. El motivo de la cancelación ha sido la falta de consenso con los nacionalistas vascos, que iban a asistir pero se echaron atras al conocer que Bildu no iba.