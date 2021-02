Resultado de las elecciones catalanas 2021 en Vic: Votaciones, participación y resultado hoy, en directo

En breves instantes dará comienzo el recuento de votos en Vic. Desde que se inicie el escrutinio podrás consultar el resultado de las elecciones catalanas 2021 en Vic, los últimos datos de las votaciones, escrutinio, datos de participación y la última hora de Vic en directo hoy 14 de febrero.

Vic es la capital de la comarca de Osona, situado en la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Ha sido escrito tradicionalmente durante siglos en catalán como Vich, grafía que se conserva en el apellido.

En las pasadas elecciones catalanas JxCat ganó con 9.743 votos (el 44,39 %), seguido de ERC con 5.148 votos (el 26,45 %). Ciudadanos obtuvo 2.899 votos (el 13,21 %) y el PSC 1.426 votos (el 6,5 %).

En el municipio catalán de Vic viven 47.630 personas y su alcaldesa es Anna Erra Solà de Junts per Catalunya (JxCat). El 17 de septiembre de 2012 se declara territorio catalán libre y soberano por moción del ayuntamiento que ha contado con los votos de la CUP, ERC, ICV-EUiA, SI y CiU.

Este domingo 14 de febrero de 2021 unos 5.623.962 electores están llamados a las urnas para votar en las elecciones de Cataluña 2021. Los catalanes deberán elegir a 135 diputados que conformarán el Parlamento de Cataluña, la mayoría absoluta se obtiene con 68. En las pasadas elecciones de Cataluña la mayoría la obtuvo Ciudadanos aunque Joaquim Torra, diputado de JuntsxCAT, fue investido el 17 de mayo de 2018 con los votos de Junts Per Catalunya (JxCat) y ERC.

Resultados de las elecciones

Esta noche se conocerán los resultados de las votaciones en las elecciones catalanas. Aunque la Generalitat Generalitatindicó que cabía la posibilidad de no publicarse si la mayoría de votantes no lo hacía este 14 de febrero. Solo se daría si una mesa electoral no consiguiera formarse debido a las condiciones marcadas por el coronavirus.

Sigue aquí el escrutinio y conoce los resultados de las elecciones catalanas en Vic en 2021.