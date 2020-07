Las redes encienden la protestas por los recortes en el 'Orgullo Gay'

La ya bautizada como #caceroladachueca entre los internautas ha provoca una afluencia masiva de tráfico en la red de redes. El incidente consistió en una protesta masiva cerca del domicilio del alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón. Los manifestantes le 'asaltaron' en plena calle cuando el edil estaba sacando al perro. Decenas de vecinos del barrio de Chueca le increparon a gritos mientras Gallardón intentaba emitir una réplica a la que sólo alcanzó a decir: "Aquí viven mi mujer y mis hijos y no es de justicia hacerles esto", después de esta frase los gritos se encendieron aún más y el alcalde de Madrid fue escoltado por una patrulla domicial hasta entrar en su domicilio.

Twitter cuenta con distintos hashtag sobre la causa como #caceroladachueca o #chuecasemueve. En la red social se ha reconvocado la manifestación para la tarde de este martes a las 21.00 horas. Según fuentes cercanas al evento, los organizadores de las fiestas se desvinculan de la protesta, ya que esta previsto que se vean las caras con el alcalde esta semana para pedirle que levante la prohibición. Las opiniones sobre la pertinencia de la protesta varían en la red. Algunos como @MrCarlosMartin consideran que las cosas han ido demasiado lejos: "No me han gustado las maneras de la #caceroladachueca contra Gallardón las cosas se pueden y se deben hacer de otra forma". El usuario @mrgifted afirma: "No se no se si lo de #caceroladachueca contra Gallardón estuvo bien o mal, quizás el problema sean las formas y q fue a la puerta de su casa". @Kay_Nandez ha escrito en su twitter: "Podemos defender el orgullo en Chueca pero sin llegar a este punto". Sin embargo, hay internautas que defienden la protesta. @eduardocerezo twittea: "CACEROLADA DE HOY! Martes 14/21.00h/Plz Chueca VENIROS!! Una cada día sin solución HAGAMOS RUIDO! PASALO! Cada día mas!!".

La web Chuecasemueve.tk promueve las quejas sobre los recortes en las fiestas. El colectivo pide que se reconozca "el carácter excepcional de las fiestas y que no se aplique la normativa sobre ruido que aprobó en Febrero Ana Botella". "Queremos que las fiestas se sigan celebrando en el barrio de Chueca y que no se discrimine ningúno de los escenarios tradicionales", afirman los organizadores de la protesta en relación a las 'actividades sonoras' en la Plaza de Chueca.