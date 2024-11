Las reacciones políticas a la declaración de Víctor de Aldama sobre el PSOE

El empresario Víctor de Aldama ya ha salido de la cárcel tras confesar el pago de comisiones. En su declaración ante el juez aseguró que pagó 400.000 euros en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y 250.000 a su entonces asesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Aunque Víctor de Aldama estaba en prisión por otro caso relacionado con un fraude de hidrocarburos, su declaración está vinculada a su papel como presunto comisionista en una trama de adjudicación de contratos públicos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia en 2020.

Pedro Sánchez calificó las palabras de Aldama de "falsas" y cargó contra él. En Moncloa optan por seguir la misma línea que el presidente del Gobierno. "Yo a este hombre credibilidad ninguna", dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Desde Sumar apoyan a su socio de Gobierno. Ernest Urtasun ha remarcado que "la credibilidad de determinados personajes es la que es. Cuando se vierten acusaciones tan graves hay que probarlas".

La vicepresidenta primera María Jesús Montero califica a Aldama de mentiroso y delincuente. Y anuncia que su jefe de gabinete se querellará con el comisionista al vincularle los sobornos en su declaración. Las reacciones sobre las palabras del empresario ya en libertad no paran de llegar.

Sobre la moción de censura que sugirió Alberto Núñez Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal, le ve poco recorrido: "Tenemos tendida la mano al PP pero ellos miran al PSOE". "Pocas esperanzas. No conviene engañar a los españoles", relataba. En Junts también descartan esa moción.

Mientras, en el Partido Popular ven cierto nerviosismo en las filas socialistas. Miguel Tellado ha comentado que el presidente del Gobierno está "acorralado": "Mucha sonrisa pero mucha preocupación". Le piden explicaciones y afirman que "Sánchez está en el ajo". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice que es "muy desagradable y todo es muy grave". Instan al Ejecutivo a no huir hacia delante.

Al abandonar la prisión, Aldama se acercó a los periodistas que aguardaban su salida para contestar a las referencias que ha hecho sobre él esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Me ha llamado 'delincuente' y 'personaje'. Este señor tiene que saber que él es mitómano y tiene alzhéimer porque cuando le preguntaron dos veces, una en el congreso y otra en Portugal por si me conocía, no contestó", dijo. "Y de repente, cuando sale una foto mía -en relación con la publicada hace unos días por el diario 'El Mundo' en la que se los ve juntos-, ya sí me conoce, diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas".

Además, preguntado por los periodistas sobre si mantiene que ese encuentro con Sánchez no fue fortuito respondió: "Por supuesto que no". Sobre las pruebas de las acusaciones, ha comentado "que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho".

