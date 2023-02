Las reacciones de la oposición al desplante del rey Mohamed VI a Pedro Sánchez en Rabat

"Creo que la valoración que hemos hecho de la cumbre es pública y notoria, nosotros pensamos que esta cumbre viene a consolidar un giro en la posición de España respecto al Sáhara, un giro que llevó adelante el partido socialista de manera unilateral" han sido las declaraciones de Ione Belarra acerca de la cumbre bilateral en Rabat.

Desde el PSOE han respondido a Podemos. Juan Fernando López Aguilar pide a Unidas Podemos que controle el mensaje. Al gobierno le siguen lloviendo más críticas desde la oposición. Desde el Partido Popular piden una política exterior más sensata. Bendodo califica el plantón del rey de Marruecos a Pedro Sánchez de ridículo.

El exministro y eurodiputado del PSOE, López Aguilar, le pide a Podemos que mida sus críticas: "no es buena idea no cooperar con tu vecino y desde luego no lo es insultarle con un lenguaje ofensivo".

Para el PP, esta división en el Gobierno y que el rey de Marruecos no haya recibido a Pedro Sánchez es un signo de debilidad. Borja Sémper ha dicho que "en Marruecos están interpretando la debilidad interna del propio Gobierno", pero el coordinador general del PP va más allá: "Sánchez ha dado la medida de su peso pluma internacional en la cumbre".

El rey de Marruecos no recibe a Pedro Sánchez

El rey Mohamed VI no recibe al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita de esta semana a Rabat para la cumbre bilateral, sino que le ha emplazado a una próxima visita, según ha anunciado Moncloa. La prensa marroquí apunta que Mohamed VI llevaría en su mansión de Gabón desde el pasado mes de diciembre.

Mohamed VI tiene 59 años, habla inglés y español y está divorciado. Se ha sometido a dos operaciones del corazón. Su hijo Moulay Hassan tiene de 19 años y cada vez asume más tareas de representación.