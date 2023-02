¿Dónde está el rey de Marruecos? Así interpreta la prensa del país el plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez

El Rey Mohamed VI no ha recibido a Pedro Sánchez en Rabat con motivo de la cumbre bilateral de ambos países porque continúa de vacaciones en Gabón. Su ausencia está acaparando todos los titulares y está dando lugar a diversas interpretaciones, la más curiosa quizás la del ministro español Albares que, a la hora de explicar a la prensa por qué el monarca no estaba presente ha contestado: "A partir de ahora en off, fuera micros".

La prensa marroquí asegura que Mohamed lleva en su mansión de Gabón desde el pasado mes de diciembre. 'Barlamane', un diario oficial marroquí presentó entonces el viaje como una "visita bilateral" aunque otros medios ya apuntaban a que se trataba de unas vacaciones que coincidían con el Año Nuevo.

Desde Moncloa intentan rebajar el 'desaire' aunque ya es inevitable que esta cumbre de alto nivel quede empañada. El único contacto con Sánchez ha sido telefónico. La última aparición pública del Rey de Marruecos fue el 20 de diciembre, cuando recibió en su palacio a la Selección marroquí de fútbol. En Marruecos su ausencia en la cita con España no se ve como una ofensa, sino todo lo contrario.

Muchos medios destacan tanto la llamada como la invitación para regresar pronto a Pedro Sánchez en visita oficial. Algunos periodistas apuntan a que estos gestos no son habituales por parte de Mohamed VI con un presidente del Gobierno ya que él es el Jefe del Estado.

Aunque oficialmente desciende de Mahoma, Mohamed VI renunció a su consideración de sagrado y la cambió por la de inviolable. Él mismo votó una reforma constitucional que le quitó aura y poder. Pero a lo que no ha renunciado es a la riqueza.

El patrimonio del monarca marroquí se estima en unos 5.000 millones de euros. Es el hombre más rico del país por delante del primer ministro. Tiene 12 palacios, unos 1.100 sirvientes y en torno a 600 coches de lujo. Además de bancos, empresas de seguros o supermercados, es propietario de este hotel de Marrakech, considerado uno de los más lujosos del mundo.

Además de su paradisíaco refugio de Gabón, su destino favorito es París. Mohamed VI tiene 59 años, habla inglés y español. Está divorciado. Su salud es frágil, ha sido operado dos veces del corazón. Su hijo Moulay Hassan, de 19 años, asume cada vez más tareas de representación.