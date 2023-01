El Gobierno reacciona al comunicado de Castilla y León: "No daremos ni un paso atrás en derechos de mujeres"

Castilla y León ha acusado al Gobierno de vulnerar su autonomía tras los requerimientos por su nuevo protocolo en abortos, que incluye la posibilidad de escuchar el latido fetal, ayuda psicológica y ecografías en 4D.

La polémica y el enfrentamiento están abiertos desde el pasado viernes, pero en las últimas horas la Junta de Castilla y León ha advertido que no descartan iniciar "acciones judiciales" y que su intención es la de velar "por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias".

Ante este anuncio el presidente Pedro Sánchez ha recordado que "con gobiernos socialistas sólo va a haber avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso". Poco después el presidente de la Junta de Castilla y León ha negado que las medidas van contra el aborto, sino en "fomento de la natalidad" y con el fin de defender la "libertad absoluta de la mujer para elegir".

El Gobierno no dará "ni un paso atrás"

Las reacciones a esta batalla política no se han hecho esperar y tanto miembros del Gobierno como Vox han lanzado sus mensajes a través de las redes sociales. Desde Sanidad, la ministra Carolina Darias ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez no dará ni un paso atrás en materia de derechos y libertades de mujeres.

"El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial al Gobierno de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ni un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres", ha escrito.

También la vicepresidenta Yolanda Díaz ha subrayado que la coalición "tiene claro que los derechos de las mujeres son irrenunciables" y que llevarán a cabo "todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma en Castilla y León que va contra el derecho al aborto".

Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad, también ha comentado la decisión del Gobierno autonómico, al que le ha recordado que no dudarán "en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres" y el "aborto seguro, libre y gratuito para todas".

Malestar en el PP

En el PP ya han avisado que no van a "tragar" con la decisión de Vox en Castilla y León. "No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y el PP cuando no esté de acuerdo lo va a decir y va a rectificar las políticas que consideramos que son equivocadas. Es perfectamente compatible la política de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer, es absolutamente compatible", ha remarcado el portavoz del Comité de Campaña de los 'populares', Borja Sémper.

Vox se mantiene firme

Por el contrario, en Vox han defendido que "Castilla y León será un muro de contención frente a las amenazas y los atropellos del Gobierno del autócrata Sánchez", y que de igual forma seguirán defendiendo "la vida, la familia y la natalidad".