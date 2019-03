Ramón Jáuregui reconoce que va a ser "difícil" que el PSOE gane las elecciones de mayo

Al ser preguntado por si hay alguna posibilidad de que el PSOE gane las elecciones del mes de mayo frente al pronóstico general de una importante victoria del PP, Jáuregui ha respondido que "es difícil". "Hay que confesar que las elecciones para nosotros, como para todos los partidos que gobiernan en Europa en una crisis tan brutal como la que estamos sufriendo, producen un desgaste", ha explicado Jáuregui.

No obstante, ha matizado que "los intereses son más cercanos y los candidatos tienen una fuerza" en el caso de los comicios autonómicos y locales. Por ello, ha defendido que "las cosas no están fijadas de una manera tan peyorativa, tan negativa, para el PSOE", que hará "un balance con los resultados, no con las especulaciones ni las encuestas".

En este sentido, el ministro de la Presidencia se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo está haciendo "lo que necesita España", a pesar de que ha reconocido que estamos "en un camino muy difícil, de ajustes muy duros".

Respecto a la situación que hemos pasado en España con el Estado de Alarma, ha asegurado que ve bien que termine esta media noche porque "Ya no hay motivo para mantener el Estado de Alarma". Asegura que habrá responsabilidiades tanto administrativas como penales, aunque lo importante para él es que "el país ha dado una muestra de seriedad y de rigor".

Ha hablado también de la situación de Túnez por el Estado de Excepción asegura que la situación está controlada porque la Ministra de exteriores les ha informado que la colonia Española en Túnez está segura.

Respecto a la reforma de las pensiones del Gobierno asegura que con la negociación se ha abierto la espectativa de unacuerdo más global, "hay más oportunidades de que unos y otros encontremos compensaciones".

Por otra parte, Jáuregui ha dicho desconocer si el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se presentará como candidato a las elecciones generales de 2012. "Yo no se nada al respecto", ha aseverado.

Lo único que ha añadido al respecto es que Zapatero "tiene una convicción personal clara de que tiene que ser presidente del Gobierno hasta marzo de 2012" y que eso es "lo que importa".