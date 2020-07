Rajoy y Rubalcaba se reúnen este miércoles en La Moncloa por primera vez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá el miércoles en La Moncloa con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que será su primera entrevista desde que ambos ocupan sus actuales responsabilidades.

Según han informado fuentes del Ejecutivo y del PSOE, la cita se ha fijado para las 13.30 y no se descarta que almuercen juntos.

Rajoy y Rubalcaba, que cerraron ayer este encuentro en una conversación telefónica, analizarán la renovación de los órganos constitucionales y las reformas económicas diseñadas por el Ejecutivo, entre ellas la laboral.

Entre los asuntos prioritarios que el presidente del Gobierno quiere abordar con "urgencia" con el líder socialista está la renovación de organismos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE o el Defensor del Pueblo.

El primer enfrentamiento dialéctico lo protagonizaron el pasado miércoles durante el debate en el Pleno del Congreso sobre la Cumbre europea del pasado 30 de enero, en el que se cruzaron reproches.

Ya han protagonizado su primer enfrentamiento dialéctico en el Congreso

Rubalcaba avisó de que no apoyará la Ley de Estabilidad Presupuestaria si no se modifica y acusó al presidente de retrasar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para después de las elecciones en Andalucía porque "no quiere que se sepa" lo que hará en las cuentas públicas antes de la cita con las urnas.

Por su parte, Rajoy insistió en que tiene que esperar a las previsiones de la UE para presentar sus cuentas y recordó al líder del PSOE que las únicas previsiones "oficiales" del Gobierno son las que dejaron los socialistas, que hablan de un crecimiento del 2,3% para España este año.