Rajoy y Botín coinciden en la necesidad de revisar el Estado Autonómico

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que España necesita "en este momento seriedad, menos chiste, menos chismorreo, menos cotilleo y más políticas", y ha opinado que eso y las "nuevas ideas" es lo que no ha visto hasta ahora por parte de los nuevos miembros del Gobierno.

"No he visto ni una nueva idea ni ninguna solución para afrontar lo que aquí está pasando", ha apostillado el presidente de los populares a la pregunta que sobre la remodelación del Gobierno le han planteado tras su intervención en la 13 edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha clausurado en el Palacio de Festivales de Santander.

Rajoy ha recordado que ésta es la tercera remodelación del Gobierno en tres años, y ha criticado que las primeras manifestaciones del nuevo Ejecutivo no se hayan dirigido a "aportar ninguna idea ni ninguna solución", sino para "arremeter" con él y contra su partido. El líder de la oposición ha opinado que el Gobierno se esté "radicalizando".

"Es lo que nos faltaba, no sólo no resuelven los problemas sino que se radicalizan", ha aseverado. Frente a esto, ha asegurado que el PP "no se va a radicalizar" y va a mantenerse donde siempre estuvo, que es, ha afirmado, "en la economía de los españoles, en generar bienestar, en generar riqueza y en las políticas que afectan" a España.

"Ahí vamos a estar nosotros y vamos a estar con el ánimo y con la voluntad de representar a mucha gente, a muchos millones de españoles que pueden ser o no del PP o que pueden votarnos circunstancialmente", ha añadido. Además, el presidente del PP ha opinado que "en cualquier caso" el mensaje que, a su juicio, ha trasladado el nuevo Gobierno "con más intensidad" es el de que existen problemas "de comunicación", y ha afirmado que eso a él "le da igual".

En opinión de Rajoy, los problemas son de políticas para resolver la situación de los ciudadanos, y no "señuelos" y debates "bizantinos". En su discurso ante los más de 450 empresarios que han participado en el Congreso, Rajoy ha lamentado "repetir" la línea de su intervención de otros años en este foro, porque, a su juicio, las 190 medidas que ha adoptado el Gobierno tras el inicio de la crisis "no han servido de gran cosa" y las puestas en marcha en mayo "han venido a dejar las cosas como estaban".

A juicio de Rajoy, en el fondo de esta situación "subyace la convicción" con la que se hacen las políticas por parte del Gobierno y la práctica de "arrastrar los pies".