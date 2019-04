Rajoy califica de "pintoresca" la petición de Sánchez a Tsipras para que interceda ante Iglesias

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, considera "pintoresco" que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidiera ayuda al primer ministro griego, Alexis Tsipras, para que mediara ante el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y ha pedido "dar un poquito más de nivel a la política". Rajoy se ha referido a esa petición de Sánchez a Tsipras para que Iglesias facilite un cambio de gobierno en España, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre europea que se celebra en Bruselas.

Después de que anoche, al término de la primera sesión del Consejo Europeo, dijera que no encontraba calificativos para esa petición de Sánchez a Tsipras, los informadores le han preguntado si lo había encontrado. "No, y fíjese que soy un hombre bastante imaginativo y uno tiene un cierto vocabulario", ha bromeado antes de insistir en que es "absolutamente incapaz" de encontrar un calificativo. No obstante, sí ha resaltado que se trata de una "pintoresca situación".

Pedro Sánchez ha explicado a la prensa que pediría al primer ministro griego, Alexis Tsipras, aliado de Podemos, que interceda ante el dirigente de Podemos para que "desbloquee" la situación en España y "permita un Gobierno de cambio en España" encabezado por él.

"Le voy a decir al señor Tsipras que le pida al señor Iglesias que se ponga del lado de aquellos españoles que están sufriendo la crisis, la desigualdad y las políticas de austeridad que está practicando el Partido Popular y, en consecuencia, que desbloquee la situación y que permita que tengamos un gobierno de cambio en España, un Gobierno progresista y reformista", explicó Sánchez, avisando que el bloque de Iglesias sólo beneficia a Mariano Rajoy y al PP.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, no intercederá ante el líder de la formación morada para que facilite la investidura del secretario general del PSOE y candidato del partido a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.