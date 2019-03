Rajoy: "No me gusta que desde fuera me digan lo que hay que hacer"

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha dicho: "Como español, no me gusta que desde fuera me digan lo que tengo que hacer", en alusión a la exigencia de la canciller alemana para que el ejecutivo controle el gasto, lo que el PP lleva tres años pidiendo, "y ahora que lo dice Angela Merkel, el Gobierno está dispuesto a aceptarlo".

En una visita a Barcelona para apoyar la candidatura de Alberto Fernández Díaz a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Rajoy ha dicho: "Cuántos problemas pudimos ahorrarnos si nos hubieran hecho caso, que tampoco costaba tanto. Ahora lo tienen que hacer, tres años después, y porque se lo piden desde fuera; éste es el Gobierno que tenemos en España".

En referencia al pacto social, el líder del PP ha dicho que puede entender que se adopten las medidas que sean necesarias, pero ha pedido respeto a la gente y que se explique cuáles son las medidas tomadas, al reclamar "menos firmas y mas explicaciones", pues considera que no hay que exhibir tantas "firmas, fotografías y telediarios".

Mariano Rajoy ha apuntado que la primera obligación de los gobernantes es "conocer la realidad" y saber cuáles son las prioridades para actuar, y ha señalado que el problema del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de los socialistas es que "ya se ha equivocado antes de actuar".