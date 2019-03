Rajoy: El Gobierno "no negociará nunca con los terroristas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado "alto y claro" en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Bilbao que el Gobierno "no negociará nunca con los terroristas" ni cederá a "ningún tipo de chantaje de quienes han practicado y alentado el terror". Rajoy ha hecho esta aseveración en su discurso durante la entrega del premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la sociedad española, y ante los padres y la hermana del concejal asesinado por ETA hace 15 años y la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.

Rajoy ha señalado que el suyo es el lenguaje del "Estado de Derecho"

El presidente del Gobierno ha explicado, entre aplausos de los asistentes, que negociar "es acercarse a la razón del otro y ETA no tiene ninguna razón". "La paz no se negocia y la libertad no se regatea", ha proclamado previamente. Rajoy, que ha calificado a los militantes vascos del PP de "referencia" para todos los españoles y "cima moral" de la democracia, ha instado a que "nunca" se olvide la memoria" de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas terrorismo y ha indicado que "la unión de los demócratas sigue siendo la mejor manera" de honrarlas y de "desterrar para siempre el terrorismo y su ambición totalitaria del País Vasco y de toda España".

El presidente ha indicado que en "la recta final de tantas décadas de crímenes" no van a permitir que "nadie falsee la historia criminal de ETA". Según ha afirmado, "sólo los demócratas contaremos la verdad de medio siglo de terrorismo". En este sentido, ha asegurado que persiguen la derrota no sólo de la práctica terrorista, sino también "de la pretensión totalitaria que la intenta justificar".

Según ha señalado, el suyo es el lenguaje del "Estado de Derecho, de la ley" y "es la superioridad moral de actuar conforme a unas leyes que nos mantiene leales a nuestros principios, incluso cuanto más pesar nos produce su aplicación", sin especificar si se refería a la decisión de la Audiencia Nacional de conceder la libertad al preso de ETA Iosu Uribetxebarria, que ha motivado las críticas de la AVT y algunos dirigentes del PP al Gobierno.



En presencia de las representantes de las víctimas del terrorismo, ha afirmado que comparten "un mismo objetivo" y ha animado a "avanzar en la misma dirección". Ha afirmado que el País Vasco necesita de "instancias de concordia que posibilitan una verdadera convivencia" y ha considerado que "no hay mejores puntos de encuentro que Constitución y Estatuto de Gernika, que son la garantía de una País Vasco de todos y en libertad".



Además de Rajoy, en el acto también ha intervenido el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien ha pedido otra "rebelión" como la que se produjo en julio de 1997, tras el secuestro y ejecución de Blanco, para "acabar con el fanatismo identitario". Mari Mar Blanco, hermana del concejal asesinado, también ha apelado a la "unidad frente a la ofensiva secesionista" y ha defendido al Gobierno del PP, del que ha dicho "no se puede poner en duda" su credibilidad cuando asegura que trabaja por la "derrota incondicional" de ETA.



El acto ha contado con la presencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; el presidente del Senado, Pío García Escudero; la práctica totalidad de los dirigentes del PP vasco, las principales asociaciones de víctimas del terrorismo y el alcalde de Santander y presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, quien ha recogido el premio en nombre de toda la sociedad española. El Gobierno Vasco ha estado representado por la directora de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, y el comisionado para la Convivencia, Jesús Loza.