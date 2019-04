Rajoy: "Estamos dispuestos a hablar pero no a seguir con este espectáculo que no lleva a nada"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha dicho que su partido está dispuesto a hablar "en serio" pero no a continuar con este "espectáculo" y ha asegurado que defenderá "hasta el final" los intereses de España "por muchas pegas y cortapisas que algunos quieran poner".

"Si alguien quiere hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero no estamos dispuestos a continuar con este espectáculo que no conduce a parte alguna", ha afirmado Rajoy durante el acto de clausura de un acto de Nuevas Generaciones en Guadamur (Toledo).

A punto de cumplirse tres meses de la celebración de las elecciones generales, Rajoy ha insistido en que España necesita un Gobierno "muy apoyado y en el que estén representados al menos los dos grandes partidos, que son los que más votos han tenido".

Con el objetivo de hacer un programa para cuatro años centrado en los intereses generales de los españoles y en el que, ha señalado, podría entrar Ciudadanos, "aunque sus votos no son necesarios". "Lo que no podemos hacer es equivocarnos ni volver a poner en práctica políticas que estuvieron a punto de destruir nuestro país", ha apuntado el jefe del Gobierno, antes de asegurar que el PP no está dispuesto a participar en esta "comedia de enredo o sainete de los últimos tiempos".

Tras afirmar que la oferta del PP es la misma desde el día siguiente de las elecciones y calificarla de "razonable, justa y moderada", ha dicho que la otra alternativa de que el PSOE gobierne con Podemos y el resto de partidos es "terrible para España".