Rajoy: "Hablaré con Mas de todo, tras su investidura, dentro del marco español"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado que hablará de todo con el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, "pero dentro del marco español". En la segunda parte de la entrevista a Mariano Rajoy que publica el diario La Razón, firmada por el director de la publicación, Francisco Marhuenda, y su adjunto C.Morodo, el presidente del Ejecutivo analiza la situación en Cataluña, el futuro del modelo territorial y las relaciones exteriores, entre otros asuntos.

Rajoy ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la decisión de [[LINK:INTERNO|||20120925-NEW-00135-false|||Mas de adelantar las eleccione]]s, "para España, para Cataluña y para todos lo mejor habría sido que no se hubieran convocado las elecciones y que no se hubieran planteado debates como los que se han impulsado en las últimas fechas". No obstante el jefe del Ejecutivo ha querido recordar en todo momento que "el Gobierno de Cataluña tendrá mi apoyo en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que el resto de gobiernos autonómicos. Nuestra ayuda se mantendrá dentro del cumplimiento de la política económica que es buena para Cataluña y para España".

Preguntado sobre el abanico que se abre en la política catalana, Rajoy ha precisado que "la iniciativa corresponde [[LINK:INTERNO|||20121125-NEW-00124-false|||a quien ha ganado las elecciones, aunque haya empeorado sus resultados ]]con respecto a los que tenía antes de someterse a las urnas". Además ha reiterado su opinión de que "sería bueno que todos nos concentráramos en la crisis, en el crecimiento económico, en generar empleo y en el futuro de Europa". Porque, matizó "a la mayoría de los ciudadanos, en Cataluña y en las demás comunidades, lo que les preocupa es su vida, su trabajo, que la Sanidad funcione bien o que el modelo educativo mejore en calidad. Ésa es la España real".

"Hace falta que todos tiremos del carro"

La decisión de Mas del adelanto electoral llegó tras una infructuosoa reunión con en la Moncloa en la que la Generalitat pedía un pacto fiscal. Rajoy ha aclarado que "el principal problema de financiación de las comunidades no es el modelo de financiación, sino que se han caído los ingresos públicos en 70.000 millones de euros en los últimos años". Además anuncia que "el año que viene sí revisaremos el funcionamiento del actual sistema de financiación para aprobar su reforma en 2014, de acuerdo con criterios que beneficien de manera equilibrada a todas las autonomías".

En la misma línea añade que "en España tenemos un modelo de Estado mucho más descentralizado que el que hay en algunos estados federales. Y en política territorial la cautela es siempre muy buena consejera. Para mi Gobierno la prioridad es impulsar la reforma de la Administración, en la que ya trabaja una comisión que debe presentar un informe antes del día 30 de junio. Es importante que todos nos demos cuenta de que vivimos un momento de la historia de España en el que hace falta que todos tiremos del carro".

Europa ante la crisis

Mariano Rajoy ha repasado los principales porblemas de esta crisis y ha aclarado que "en Europa hay que trabajar para que los países que pueden permitírselo activen el gasto y la financiación sea más barata". El jefe del Ejecutivo establece como uno de las principales dificultades "es que ha habido un crecimiento desmesurado del crédito. Hemos comprado a crédito segundas viviendas, televisores de plasma, viajes al Caribe... Y eso no es razonable, ya que el crédito tiene que ser equilibrado y debe ir dirigido sobre todo a la primera vivienda y a la inversión".

"No está en peligro el Estado de Bienestar"

El Presidente también ha tenido palabras de apoto para los más vulnerables de esta crisis: "Es verdad que en España hay personas que lo están pasando mal, pero tenemos un sistema de protección social muy bueno y que está ayudando a todos los que se encuentran en una situación difícil". Rajoy ha puntualizado que "no está en peligro el Estado del Bienestar; tenemos servicios sociales mejores que los de otros países de nuestro entorno".

Rajoy se ha marcado como una de sus "prioridades para el próximo año que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Cuando defraudamos, no estamos defraudando al Gobierno, sino a los que pagan sus impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Y en eso vamos a ser muy estrictos en la vigilancia y en la sanción" ha concluido.