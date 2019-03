Rajoy: "Conmigo como presidente no habrá independencia ni consulta en Cataluña"

La entrevista de Gloria Lomana a Mariano Rajoy empezó por el tema de los anhelos soberanistas de el Gobierno catalán. "En Cataluña llevo actuando mucho tiempo. Voy a trabajar para incrementar los lazos que siempre han unido a los catalanes y los españoles. Haré que se cumpla la ley y la Constitución. Ese es mi plan para Cataluña. Garantizo que el presidente cumplirá la ley y hará cumplir la ley", ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"El Estado está preparado para cualquier escenario que se pueda producir. La ley se va a cumplir. Un referendo que pone en tela de juicio la soberanía del pueblo español no se va a celebrar. No habrá independencia de ningún territorio español conmigo como presidente", resume Rajoy. "Somos el país de Europa más antiguo y nos unen todo tipo de lazos. España ha sido uno de los países que más ha mejorado en el mundo en los últimos 30 años y nos quedan muchas cosas por hacer. Todo esto solo puede crear fracturas y tensiones", ha zanjado.

"He pedido un informe jurídico para que los excarcelados de ETA no puedan presentarse a elecciones"

Derogación de la doctrina Parot

Rajoy ha asegurado que no pudo evitar la derogación de la doctrina Parot: "Mi posición de lucha contra el terrorismo es el de toda la vida. ETA es una organización terrorista y la obligación del Gobierno es ir a por esa organización. La legislación penitenciaria tampoco la voy a cambiar y quienes están en la cárcel saben qué tienen que hacer. Es la misma política que cuando estaba en la oposición y es lo más eficaz para conseguir lo que debe ser".

"La doctrina Parot se ajustaba a la legalidad en su día según los jueces. Tuvo nuestro apoyo y el de muchas personas. Ahora un tribunal europeo ha tomado una decisión que a mí no me gusta, pero tengo que respetar y acatar las decisiones de los tribunales de justicia. No podría hacer otra cosa. Los jueces españoles acatan la decisión de un tribunal superior, y son los mismos que antes los habían condenado y encarcelado. No es justo hacer una crítica de esas personas", ha aseverado el presidente.

Sobre la reunión de expresos de ETA, el presidente fue tajante: "La foto de Durango me pareció lamentable. Tratamos de evitarlo pero no podemos hacer nada ante decisiones judiciales. He pedido un informe jurídico para ver si es posible que los excarcelados ETA no se puedan presentar a las elecciones", ha expresado.

"Estoy en condiciones de decir a los españoles que lo peor ya ha pasado"

2014, el año de la consolidación

Rajoy ve la luz al final del túnel económico: "Se están produciendo datos positivos. Hay cifras muy importantes como la prima de riesgo o los de crecimiento económico que mueven a la esperanza. Los datos de paro no son satisfactorios, pero sí se ve un cambio de tendencia para ser optimistas este año y el que viene. Queda mucho que hacer, pero a mitad de legislatura estoy en condiciones de decir a los españoles que lo peor ya ha pasado. Pronto podrán comprobar que todo lo que ha hecho la sociedad española tenía sentido".

"El comportamiento de la ciudadanía estos dos años ha sido ejemplar. Hemos tomado decisiones complicadas y dolorosas. Muchos españoles lo han entendido y hay otros que no tanto, pero la mayoría cumplieron como ciudadanos y eso nos obliga a muchos en el futuro", ha reflexionado el presidente.

Rajoy se mostró confiado en que terminará la legislatura con menos parados de los que dejó Zapatero: "El 31 de diciembre de 2013 había 147.000 españoles menos que un año antes. Ese dato es positivo e insuficiente. Espero que estos dos años haya un crecimiento sostenible y que se genere empleo. Por primera vez desde 2007 se ha invertido la tendencia y eso a mí, que he tomado decisiones difíciles, me anima y me da ganas de cara al futuro. Hemos mejorado la situación de paro registrado y de la seguridad social, pero quiero que vaya mucho mejor".

"No tengo previsto hacer más recortes en el gasto"

Bajada del IRPF aplicable en 2015

Rajoy ha dicho que bajará el IRPF y que esta medida se empezará a aplicar en 2015: "El año 2012 fue un año para dedicarnos a superar el caos y la situación de quiebra del país. El 2013 ha sido para centrar bases sólidas. El 2014 es el inicio del crecimiento económico y el empleo y el 2015 el de la consolidación del empleo y la bajada de impuestos".

El presidente ha afirmado que no tocará la Sanidad ni la Educación: "No tengo previsto hacer más recortes en el gasto de los que están previstos en los Presupuestos, porque creo que este año vamos a tener una mayor recaudación. Cuando no se hacen reformas corremos el riesgo de encontrarnos con una situación como la que tuvimos en 2011 y 2012".

El presidente del Gobierno ha asegurado asimismo que la reforma fiscal será aprobada en marzo o abril, una vez que el Gobierno haya recibido, a finales de febrero, el informe del comité de expertos.

"Sobre el aborto nuestra intención es llegar al máximo acuerdo posible"

Máximo acuerdo con el aborto

Sobre la cuestión del aborto el presidente mantuvo su postura: "Figuraba en el programa electoral. Hemos presentado un proyecto de ley y nuestra intención es, dentro de la jurisprudencia constitucional, llegar al máximo acuerdo posible. En el año 85 hubo una ley de Felipe González que nosotros luego no cambiamos al llegar al Gobierno. Después, sin figurar en su programa, el PSOE la modificó. Yo estoy dispuesto a hablar, pero no voy a adelantar acontecimientos".

En cuanto a la relación con el PSOE, Rajoy redundó en los puntos de coincidencia con el principal partido de la oposición: "Nos hemos puesto de acuerdo en combatir conjuntamente el intento de liquidar la soberanía nacional por parte de otros partidos. Nos hemos puesto de acuerdo en la política europea. También coincidimos en renovar las instituciones", ha dicho, en relación a la renovación del CGPJ.

El presidente ha reiterado que no cambiará el Gobierno: "A los ministros con coraje como Montoro, Wert y Gallardón los voy a apoyar siempre". También ha hablado sobre la corrupción: "He conocido muchos políticos y la gran mayoría son personas que trabajan mucho y cumplen con su función. Todos tenemos que ser muy contundentes para que se recupere la confianza en quienes hacemos política".

Bárcenas no le ha vuelto a escribir

Preguntado sobre si mantiene la relación con Luis Bárcenas o si ha vuelto a recibir mensajes del extesorero del Partido Popular, el presidente se remitió a sus palabras: "Ya he dicho en el Congreso que nos hemos equivocado. Los dirigentes del partido nos ocupábamos de la política, probablemente sea un error. Bárcenas ha estado más de 18 años y eso ha afectado a la gente".

"La Infanta tiene derecho a la presunción de inocencia y estoy convencido de su inocencia y de que le irá bien"

En cuanto a la imputación de la infanta Cristina por el caso Nóos, Rajoy se mostró confiado en la inocencia de la hija del Rey: "Me gustaría que todos fuéramos iguales ante la ley, como dijo el Rey. La infanta Cristina también tiene derecho a la presunción de inocencia. Creo que las cosas le irán bien. Estoy convencido de su inocencia, de momento solo ha sido llamada a declarar". A la pregunta de si debe renunciar a sus derechos dinásticos, ha respondido con un tajante "no".

Relación con el expresidente Aznar

"Mi relación con Aznar es buena, aunque es verdad que no nos vemos mucho. Yo escucho a Aznar siempre y creo que nos hemos visto en alguna ocasión desde su última entrevista", ha desvelado el presidente, e n referencia al paso de Aznar por el plató de los Informativos de Antena 3.

"No tengo ninguna intención de hacer memorias en el futuro. He leído los libros de Aznar y Zapatero y lógicamente estoy más cerca de las explicaciones de Aznar. Con Zapatero no he compartido tantas cosas", ha asegurado Rajoy.