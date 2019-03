Rajoy afirma que se equivocó al confiar en Bárcenas y que no dimitirá

El presidente del Gobierno ha comparecido a petición propia ante el Congreso de los Diputados donde se ha referido al llamado caso Bárcenas: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que no la merecía". Rajoy ha denunciado los juicios paralelos y ha afirmado que "en el PP ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito". Además en su turno de réplica ha sentenciado que "no va a declarse culpable" y que no piensa "dimitir ni convocar elecciones anticipadas".

Publicidad