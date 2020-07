Rajoy acusa a Zapatero de empobrecer a España y éste rebate con la renta per cápita

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "haber empobrecido" a España y a sus ciudadanos con su política económica, a lo que el jefe del Ejecutivo ha replicado que la renta per cápita de los españoles ha aumentado en 3.600 euros respecto a la última etapa en el poder de José María Aznar y ha reducido la "pobreza relativa", por lo que le ha reclamado que estudie "mejor" las encuestas y busque "mejores argumentos" en sus críticas al Gobierno.



Durante su rifirrafe semanal en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ambos se enzarzaron en un cruce de datos acerca de la estimación de la evolución de la economía y de la 'renta per cápita' recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y en la última encuesta del INE sobre condiciones de vida que, según Rajoy, recogen un retroceso de la economía del país y de los ciudadanos a niveles de 2007.



Zapatero ha defendido que el "dato más claro y contundente" es la comparación con 2004 --cuando el PSOE llegó al poder tras la derrota electoral del PP--, año en el que la renta per cápita era 3.600 euros inferior a la de 2009, pese a la crisis, y ha asegurado que el PSOE la ha elevado hasta el nivel del 104% de la media europea. "Hemos mejorado la posición porque hemos superado a un país como Italia", ha remarcado Zapatero.



"Esto son los datos, las guste o no les guste", ha incidido el presidente del Gobierno, quien ha añadido que no habrá "bienestar para el Gobierno" mientras no se recupere el empleo de jóvenes y mayores que han perdido su puesto de trabajo, pero ha insistido en que los datos sobre la evolución de la renta per cápita "miden sin duda alguna" la mejora del bienestar, la fuerza económica y la posición internacional de España desde 2004.