Puigdemont presenta a sus candidatos para las elecciones europeas con Toni Comín como cabeza de lista

Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles las listas del partido que lidera, Junts Per Catalunya, para las elecciones europeas. El eurodiputado, también fugado, Toni Comín, encabeza la candidatura y otro de los huidos a Bélgica, que es Lluis Puig, la cierra.

Toni Comín, cabeza de lista de Junts para las elecciones europeas

El acto ha sido en Estrasburgo, Francia, y en él, Puigdemont ha defendido su propuesta como una propuesta catalana. "Esta candidatura es netamente catalana, la única independiente de intereses de partidos de fuera de Cataluña".

Así, el expresidente ha defendido que quieren tener "voz única en Europa" y que la suya es una voz "ganadora". Lo ha hecho acompañado de los suyos y con una mirada puesta, también, en las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo, a las que se presenta como candidato. "En caso que los catalanes nos den la confianza el 12M necesitaremos esta pata europea para culminar la tarea que queremos culminar en las elecciones", ha explicado.

Puigdemont volverá a España para el pleno de investidura del Parlament

El expresidente catalán también ha hablado de su regreso a España y ha puesto fecha. Volverá el día que se celebre el pleno de investidura en el Parlament: "Yo he sido claro y no voy a especular. Me he comprometido a volver el día del pleno de investidura del Parlament", ha asegurado. Todo con la amnistía a punto de aprobarse definitivamente.

Puigdemont quita hierro a las declaraciones de ERC

Sobre las declaraciones de ERC asegurando, entre otras cuestiones, que Junts ha cambiado varias veces de opinión, Carles Puigdemont, les ha quitado hierro. "Las declaraciones en campaña hay que relativizarlas. Me interesa el día de después de las elecciones. Tenemos temas como seguridad, vivienda, inmigración, sequía que están al límite y hay que llegar a acuerdos y unidad y contaré con todos", ha dicho asegurando, también, que llamará a Pere Aragonès porque "habrá mucho que hablar".

Este ha sido también el último día de Puigdemont como Eurodiputado. Deja Waterloo tras cinco años en ese municipio y se va a instalar en el sur de Francia desde donde mañana va a empezar la campaña para esas elecciones catalanas. Ha aprovechado para hacer balance de su etapa en el Parlamento Europeo: "Cierro hoy la etapa y la cierro satisfecho y con la cabeza bien alta y me llevo un gran conocimiento muy útil para la nueva etapa de dirigir Cataluña", ha concluido.

