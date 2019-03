Puigdemont defiende una "transición muy dialogada pero corta" si gana el 'sí' en el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que planteará al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, una "transición corta" hacia la independencia de Cataluña en el supuesto de que gane el 'sí' en el referéndum que el Govern prevé convocar para el 1 de octubre.

En una entrevista que publica 'El Nacional.Cat', el presidente catalán defiende una transición hacia la independencia "corta", que debe ser "muy dialogada y muy negociada", pero "corta": "Y si quedan aspectos que se tienen que ir trabajando con mucha calma, que se vayan trabajando en comisiones paritarias o tripartitas, con la Unión Europea, el Estado y Cataluña", ha precisado.

Preguntado sobre la ley del referéndum, Puigdemont señala que se tiene que aprobar "en tiempo y forma adecuada" para que pueda convocarse formalmente la consulta soberanista del 1 de octubre, convocatoria que recaerá en el Govern, para que se puedan exigir así las "garantías que tienen que acompañar la celebración del referéndum".

Puigdemont recalca que el tema de las urnas ya "está solucionado, sino no convocaríamos el referéndum", aunque agrega que "por razones obvias" no puede dar "más detalles": "Si me pregunta si el día 1 de octubre podemos garantizar que habrá urnas, yo le tengo que responder con rotundidad que sí".

Respecto a la reacción del Estado en cuanto se convoque formalmente el referéndum, el presidente de la Generalitat advierte de que "se tendrá que explicar muy bien" si se intenta "impedir la democracia", aunque el Govern "no detendrá" la convocatoria. "No se detendrá. Nuestro compromiso con celebrar el referéndum de autodeterminación es absoluto. Estamos determinados a autodeterminarnos", ha aseverado.