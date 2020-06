Puigdemont acusa a Rajoy de "hacer política con la seguridad"

DICE QUE YA TIENE 6.000 URNAS PARA EL 1-O

avisa de que el

se hará aunque le inhabiliten o condenen a prisión: "No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que me puedan hacer a mi que pueda frenar este referéndum".

"Volver a la normalidad es derrotar a los terroristas", ha dicho en alusión a la defensa del 1-O que seguirá haciendo pese a los atentados.