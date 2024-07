Puigdemont asegura su presencia en el debate de investidura: "Sólo un golpe de Estado me lo impedirá"

El expresidente catalán y diputado de Junts, Carles Puigdemont, declaró este sábado que considera su "obligación" asistir al Parlament de Cataluña "si hay debate de investidura", incluso si se trata de la candidatura de Salvador Illa. Puigdemont garantizó que "solo un golpe de Estado" podría impedir su presencia en dicho debate.

Estas afirmaciones fueron realizadas durante su intervención en el acto del cuarto aniversario de la fundación de Junts, celebrado en el sur de Francia.

Puigdemont, quien aún no puede regresar a Cataluña debido a la no aplicación de la ley de amnistía, fue apoyado por los miembros de su partido en el evento. El encuentro congregó a aproximadamente 2.200 personas, según los organizadores.

El expresidente reconoció que varias personas de su entorno le han expresado su "preocupación" ante la posibilidad de que, al regresar a Cataluña tras casi siete años huido de la justicia española, lo encarcelen. A estas voces, que consideran que "no vale la pena" volver ahora para asistir a un debate de investidura de Salvador Illa, Puigdemont les agradeció "de todo corazón" su preocupación, pero subrayó que "la decisión de volver del exilio no será personal, sino que será política". "Yo estaré, caiga quien caiga, le pese a quien le pese. Nadie lo podrá impedir. No habrá más campañas electorales en el exilio. Las próximas campañas electorales serán allí, y yo estaré, caiga quien caiga y le pese a quien le pese", exclamó.

En su discurso, Puigdemont insistió en que los jueces tienen "el deber de aplicar" la ley de amnistía y, al no hacerlo, "están cometiendo un delito". Espera que el Fiscal General del Estado "persiga este delito" y que las autoridades "eviten lo que sería una detención ilegal, arbitraria" en su regreso a Cataluña.

Refiriéndose a Salvador Illa, Puigdemont alertó sobre la "amenaza real" de un gobierno catalán presidido por "la versión más españolista del PSC", que él ve "mucho más próximo a lo que representa Josep Borrell" que a lo que representaba "José Montilla" y en las "antípodas de lo que representaba el presidente Maragall". Preguntó retóricamente si alguien ha escuchado a Illa criticar el funcionamiento de Rodalies o la inversión estatal en Cataluña, afirmando que "los únicos que lo hemos hecho somos nosotros".

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, aseguró que su partido hará todo lo posible para evitar la investidura de Illa como presidente de la Generalitat: "Haremos todo lo que podamos para impedirlo". La alcaldesa de Els Banys i Palaldà, Maria Costa, dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra a la presidenta de JxCat, Laura Borràs, quien hizo un llamamiento a ERC y la CUP para recoser la unidad del independentismo catalán.

El acto en Francia, donde Puigdemont sigue exiliado, subraya la importancia del próximo debate de investidura y la tensión política entre los partidarios de la independencia y el Gobierno central. La presencia de Puigdemont en el Parlament de Cataluña, a pesar de las órdenes de detención en su contra, se presenta como un punto crucial en el futuro político de Cataluña y en la relación entre las instituciones catalanas y españolas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com