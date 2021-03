El PSOE y Cs ven complicada la moción de censura en Murcia y niegan estar negociando con Vox

"Esta moción es un cambio de ciclo para acabar con unas prácticas políticas con una absoluta falta de ética. El jueves tendrán que decidir entre dignidad o tránsfuguismo, votar corrupción política. El jueves encontraremos gente con dignidad y que votará a favor de esta moción de censura" ha asegurado Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos en Murcia. Los dos partidos han negado que estén negociando con Vox.

Negociaciones con Vox

PSOE y Cs en Murcia ven complicada que la moción de censura en Murcia salga: "Está muy complicado, creemos que esos tres diputados de Vox es difícil que voten a un Gobierno socialista. Puede haber personas que tengan alturas. No es un cambio de Gobierno, está muy difícil pero no es imposible" ha reconocido Francisco Lucas, PSOE Murcia. "No estamos negociando con Vox. El PSOE no ha negociado ni va a negociar con Vox".

Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos en Murcia, ha hecho un llamamiento a los 45 diputados de la Asamblea de Murcia. "Hago un llamamiento a los diputados. El diputado que vote en contra de la moción será complice. El presidente de la Asamblea firmó una moción de censura".

El portavoz de Cs se ha referido al presidente de la Asamblea: "Confío en que Alberto será fiel a su firma y su palabra. En aquella reunión se habló que todos firmábamos y apoyar aquella moción. Las coacciones es absolutamente falsa".

Murcia, limpia de tránsfugas

"Si algo está claro es la necesidad de trabajar por una región limpia de corrupción. En el PP están orgullosos de comprar tres votos. Orgullosos de haberse vendido a la corrupción. No podemos cometer el error de blanquear esta clase de comportamientos" ha reprochado Francisco Lucas, PSOE, que ha añadido que "estaríamos poniendo en juego la democracia".

El PSOE y Cs seguimos adelante con esta moción de censura. Los 45 diputados deben tener claro que el jueves no se vota ideologías, es votar a favor de la corrupción o la regeneración" ha afirmado Francisco Lucas, PSOE Murcia.