El PSOE da por superado el 'sorpasso' y ve deslegitimado a Rajoy

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que los datos del último sondeo electoral del CIS, conocidos hoy, demuestran que su partido "aleja la idea del sorpasso" respecto a Podemos y desacreditan a Mariano Rajoy para seguir al frente del Gobierno.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Valencia, Ábalos ha considerado que el primer sondeo electoral del CIS hecho tras el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general de su partido consolida al PSOE como segunda fuerza con un 24,9 % de los votos, 5 puntos más que en abril y a sólo 4 del PP, que mantiene el primer puesto pero pierde 3 puntos y se queda en su nivel más bajo desde las elecciones.

El PSOE acortaría su distancia con los populares y la aumentaría con Unidos Podemos y sus confluencias, que, aunque subirían seis décimas, se quedarían con un 20,3 por ciento de los votos. A juicio de Ábalos, estos datos "reflejan claramente la evolución del nuevo PSOE en su consideración por parte de la ciudadanía, que recorta distancias con el PP hasta quedarse prácticamente en el margen teórico de error de las muestras".

Además, ha señalado que la distancia del PSOE respecto a Podemos "aleja definitivamente la idea del sorpasso, deja a su partido como referencia de la izquierda y como alternativa, con Sánchez como líder mejor valorado, aunque todas son valoraciones muy bajas". "Estos datos confirman el rumbo del PSOE con el liderazgo de Pedro Sánchez, el líder de la izquierda en este país; y eso que la encuesta se hizo antes de la comparecencia de Rajoy ante la Audiencia Nacional", ha agregado.

Respecto a Mariano Rajoy, Ábalos ha considerado que "la valoración que le dan los ciudadanos es tremendamente baja debido a las sombras de la corrupción" y ha considerado "difícil" que pueda "seguir siendo presidente del Gobierno", aunque ha considerado muy complicada la presentación de una nueva moción de censura.

A juicio del secretario de Organización socialista, los recientes datos del CIS respaldan la posición del PSOE en la censura presentada por Podemos. "Las mociones de censura hay que usarlas con mucha precaución. En 40 años de democracia sólo ha habido tres; no es un instrumento para usar a la ligera porque al final terminas vacunado y se consigue un efecto contrario", ha añadido.

"Para plantear una moción de censura -ha continuado Ábalos- debería haber una condiciones objetivamente indiscutibles, se tendría que posibilitar un resultado claramente mayoritario, con una alternativa inmediata, y, mientras eso no se dé, no conviene plantear ese instrumento". En su opinión, "los partidos emergentes han envejecido muy rápido, y el PP sigue su tendencia a la baja. Nosotros estamos satisfechos, porque vemos reconocidos nuestros esfuerzos y el liderazgo de Pedro Sánchez. Hemos tenido meses con estimaciones de voto muy bajas, en octubre de 2016 era del 17 %, pero hoy es casi ocho puntos superior".

Preguntado por la consulta independentista catalana, el secretario de Organización socialista ha lamentado que el PP "ignora a todos los catalanes, independentistas o no", pues a su juicio "lleva años con esa misma actitud de no abordar soluciones". Para el diputado valenciano, el referéndum convocado por el Govern para el próximo 1 de octubre "no tiene las garantías necesarias para ser considerada consulta" y ha expresado su deseo y el del PSOE de que "no llegue a producirse".

Sobre las recientes acciones vandálicas contra la masificación turística en Barcelona o Palma, Ábalos ha explicado que "se puede debatir, pero sin violencia". "Sin violencia todos los debates son posibles, y en este caso podría ser hasta necesario un análisis sobre el uso y abuso de algunas zonas turísticas", ha agregado.

Por último, se ha referido a la situación sociopolítica de Venezuela y ha exigido al Gobierno de Nicolás Maduro que "no renuncie a la vía del diálogo" y que "no persiga ni detenga a sus adversarios políticos". "Criticamos las detenciones arbitrarias y el tratar a la oposición como criminales. Hay que intentar siempre el diálogo, porque la alternativa siempre es más violencia", ha añadido.