El acercamiento entre Podemos y PSOE en la moción de censura anima a Iglesias a promover otra tras el verano

La moción de censura contra Mariano Rajoy, aunque no deparó sorpresas y el Congreso dijo claramente "no" a que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno, sí ha servido para que resucite la idea de una alternativa con el PSOE, la misma a la que se opuso hace un año en la investidura de Pedro Sánchez. Apuesta de futuro para "echar al PP" que no intimida a Rajoy, que, después del amplio apoyo del Congreso, se siente reforzado para continuar en la Moncloa.

Tiene claro el presidente del Gobierno que el fracaso de Iglesias en su moción de censura demuestra a las claras que una amplia mayoría del Congreso rechaza los proyectos "radicales" y "extremistas" del líder de Podemos, lo que le anima a seguir adelante. "Usted nunca será presidente del Gobierno de España", le ha espetado a Iglesias el portavoz del PP, Rafael Hernando, con el que el líder de Podemos se ha batido en un tenso duelo en el debate en el Congreso, llegando incluso a las descalificaciones personales.

Hernando le ha pedido "respeto" para los votantes del PP y ha subrayado: "lo que menos necesita España es usted, sus colegas y su sectarismo". Ha advertido a Iglesias de que él no es, aunque lo haya pretendido estos dos días de debate, el jefe de la oposición, sino el líder de la tercera fuerza política y, dirigiéndose al PSOE, le ha recomendado que no se eche en brazos de Podemos.

Pese a su fracaso en la moción de censura y a que haya salido del Congreso como entró, con el único apoyo de Compromís y de los independentistas de ERC y Bildu, Iglesias ha vuelto a tender la mano al PSOE para "formar parte del cambio" y desalojar al PP. Reconoce el líder de Podemos que en el pasado se ha podido equivocar en las formas y ha invitado al partido que vuelve a liderar Pedro Sánchez a que reflexione y comprenda que "quizá hay un camino bueno" para España "que va más allá" de ambas formaciones.

Ha insistido en "tender puentes" y se ha mostrado seguro, pese a que siguen sin salir las cuentas, de que hoy están "más cerca de sacar al PP" del Gobierno. "Ojalá antes de navidad podamos sacarlos del Gobierno", ha deseado.

Ha recogido el guante el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, que se estrenaba en la tribuna de la Cámara Baja. Persona cercana a Pedro Sánchez, que abandonó el liderazgo del PSOE precisamente por oponerse a la abstención a Rajoy, Abalos ha dejado abierta la posibilidad de un entendimiento futuro con Podemos.

"Estamos dispuestos a construir mayorías alternativas para desmontar las políticas injustas del PP y pedir las reformas justas que reclama la sociedad", "ahí nos va a encontrar siempre", ha prometido Ábalos, quien sin embargo ha vuelto a reprochar a Podemos que no apoyara en su día la investidura de Sánchez.

También ha criticado a Iglesias por su veto a Ciudadanos y le ha recordado que el acuerdo de gobierno que Sánchez firmó con Albert Rivera contenía "todas" las medidas que el líder de Podemos propuso ayer. "No descalifiquemos los hechos o los actos por los actores, fijémonos en los contenidos del fin al que van dirigidos los actos", le ha pedido.

Se refería Ábalos a Ciudadanos y a su líder, Albert Rivera, que protagonizó uno de los debates más intensos con el secretario general de Podemos. Para empezar, Rivera ha culpado a "Demoliciones Iglesias" de ser el máximo responsable de que Mariano Rajoy sea hoy presidente del Gobierno. "Si una casa tiene goteras se arreglan las goteras y el techo" pero "no hay que demoler la casa", ha alertado Rivera, que ha añadido que se necesitan líderes "que ayuden a arreglar la casa" y Cataluña también es parte de esa casa.

Y es que para Rivera, el "único objetivo de Podemos es "destrozar" al PSOE y no mejorar España con propuestas "fracasadas", "viejunas" y "obsoletas" que no son ninguna solución. "Salga del autobús y vuelva a la Cámara", le ha recomendando.

En cualquier caso, el líder de Ciudadanos ha cerrado la puerta a un entendimiento con Podemos y el PSOE que implique un pacto con los partidos independentistas catalanes, lo que en la práctica inhabilita casi por completo una alternativa a Rajoy. "Ahí Ciudadanos nunca va a estar", ha garantizado.