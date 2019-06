El PSOE rechaza el Gobierno de coalición que pide Iglesias y mira a PP y Cs para no repetir elecciones

El PSOE ha rechazado este lunes el último reclamo de Podemos para forzar un Gobierno de coalición con el argumento de que con el apoyo sólo de los 'morados' los socialistas no alcanzan la mayoría absoluta y podrían además perder el apoyo de otras formaciones políticas que no quieren a Podemos dentro del Gobierno.

En vísperas de que el presidente del Ejecutivo en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reúna con los líderes de Podemos, PP y Ciudadanos por ser las formaciones que mayor responsabilidad tienen a la hora de bloquear o facilitar la investidura, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha amenazado con la posibilidad de que la falta de entendimiento entre los grandes partidos provoque una repetición de las elecciones. "La alternativa a una investidura viable es repetir elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a los españoles a que vuelvan a votar. Y las urnas también tienen memoria", ha advertido en rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz.

Las conversaciones que mantendrá este martes Sánchez con los líderes de Podemos, Pablo Iglesias; Ciudadanos, Albert Rivera; y PP, Pablo Casado, mostrarán a los españoles con "qué dosis de generosidad y patriotismo" unos y otros abordan las negociaciones y dejarán ver quiénes están "dispuestos a caer en la tentación de dar una patada al tablero de la gobernabilidad", ha añadido Ábalos.

Respecto de la insistencia de Podemos en entrar en el Gobierno --este lunes Iglesias reclamaba algún Ministerio social como pueda ser Trabajo o Hacienda-- Ábalos ha indicado que un gobierno de esa naturaleza, "no añade, sino que incluso puede restar" porque "concita más aceptación un gobierno en solitario del PSOE" que otro "vigilado" o "condicionado" por Podemos, con los que los socialistas no alcanzan la mayoría absoluta.

No obstante, Ábalos sí ha mostrado disposición de poder llegar a pactar con Podemos un acuerdo programático. Según él, de hecho, en la reunión del martes entre Sánchez e Iglesias se hablará casi en exclusiva "de políticas y programas".

Sánchez iniciará las negociaciones para su investidura sobre la base de tres principios: respeto a la Constitución; búsqueda de un gobierno cohesionado y de progreso que garantice la justicia social y que cumpla los compromisos de estabilidad presupuestaria con la UE. Con el objetivo de llegar a la mayoría absoluta que no alcanza con Podemos, el PSOE mira a PP y Ciudadanos para que no sólo faciliten con una posible abstención la investidura sino para que posteriormente participen en grandes acuerdos que precisará el país.

"Las diferencias políticas no sólo son legítimas, sino sanas y dan sentido a la democracia, pero no justifican una actitud de obstruccionismo", ha considerado Ábalos, para quien constituye "un error sentarse a la mesa" de diálogo "con exigencias que invaliden el propósito de las negociaciones".