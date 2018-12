El PSOE abre la puerta a la dimisión de Susana Díaz y ella dice que no dimite

La dirección del PSOE ha abierto la puerta a la dimisión de Susana Díaz al frente de los socialistas andaluces, si es necesario para garantizar la gobernabilidad de Andalucía al margen de Vox.

"Todos tenemos muy asumido que nuestro papel está subordinado al éxito de nuestro proyecto político y con generosidad todos estamos a disposición de la organización", ha afirmado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, tras la reunión que ha mantenido la comisión permanente del Comité Electoral, para analizar los resultados de este domingo.

Por su parte, la todavía presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, señala que no se va a ir porque ha ganado: "Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero las he ganado y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces".

Pese a haber ganado las elecciones, Díaz señala que no puede estar contenta porque "miles de andaluces de izquierda se han quedado en sus casas" y lamenta que "la extrema derecha haya llegado al Parlamento andaluz con esa fuerza".

Por ello, insiste en que lo responsable ahora es "impedir que el Gobierno de Andalucía dependa de la extrema derecha xenófoba y racista que justifica la violencia hacia las mujeres y que está en contra de nuestra autonomía".

La Ejecutiva Regional del PSOE-A ha dado la confianza para seguir liderando el partido a la secretaria general y presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, que ha sostenido que, si hubiera perdido las elecciones, habría dimitido y ha situado su objetivo en impedir que el próximo gobierno dependa de Vox.

La dirigente socialista no ha aclarado cuáles serán su preferencias en torno a los posibles pactos poselectorales, pero ha dejado claro que "lo normal es que el tercero (por Ciudadanos) apoye al primero (por el PSOE) y que lo demás es "extraño".

Además, ha reiterado que se pondrá en contacto con todos los partidos constitucionalistas, salvo con Vox, con el objetivo de impedir que el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía dependa de la "extrema derecha".