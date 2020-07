El PSE decide posponer su iniciativa sobre Sortu

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, ha señalado hoy que los socialistas han decidido "posponer" la iniciativa que el grupo parlamentario había presentado sobre Sortu y que ha generado malestar en el PP.

Ares, en una entrevista en ETB, ha puesto de manifiesto la "buena voluntad" de los socialistas con su decisión de posponer la iniciativa, que plantea que el Parlamento Vasco exprese su deseo de que Sortu logre "evidenciar" que puede ser legalizada.

Según ha explicado, aunque la proposición no de ley es "muy razonable y respetuosa con el Estado de Derecho", los socialistas no quieren "enzarzarse" en un debate entre demócratas y hacer propaganda a Sortu "con un conflicto entre partidos democráticos". Se trata, según ha indicado, de "una decisión muy responsable" con el deseo de no generar "crispación" y "fricciones".

Ha afirmado que esa es la razón de la decisión adoptada, y no la posibilidad de que pudiera estar en peligro el pacto que mantienen en Euskadi el PSE-EE y el PP. El consejero de Interior ha hecho un llamamiento a los partidos a no hacer publicidad a Sortu y "no enredarse" en un debate, el de su posible legalización, sobre el que tienen que pronunciarse los tribunales.

Aunque ha considerado que Sortu "están dando pasos importantes en la buena dirección", ha insistido en que serán los tribunales los que decidan al respecto y ha pedido que todos acaten su decisión. Ha replicado a "dirigentes de los que han propiciado Sortu" que cuando "dicen que su legalización sería importante para conseguir el final de ETA", "sería mejor que el mundo de los radicales abertzales pidiera a ETA que desapareciera".

"Pero si no lo hacen -ha matizado- y cumplen los requisitos, que es desmarcarse de ETA, alejarse de ETA de forma clara e inequívoca, los tribunales valorarán" si ello es suficiente para ser legales. Aunque ha pedido respeto para el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha considerado "inoportuno" su último posicionamiento público, en el que acusó al presidente Zapatero de "falta de valentía" en materia de pacificación. Según ha indicado, "si alguien ha sido valiente en política antiterrorista ha sido Zapatero y el lehendakari López".