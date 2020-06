El TSJC exige protección permanente de los Mossos en los juzgados por los ataques de los CDR

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha exigido a los Mossos d'Esquadra que protejan de forma "presencial y permanente" todos los juzgados de Cataluña, ante los "intolerables ataques" de los CDR, que ayer arrojaron heces a las puertas de una veintena de sedes judiciales.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sala de gobierno ha adoptado este martes un acuerdo en el que insta también a la Fiscalía a depurar responsabilidades por las acciones de los CDR y lamentan la "falta de condena de estos hechos por parte de la consellería de Justicia".

La sala de gobierno de los jueces catalanas reacciona así a las protestas coordinadas que ayer organizaron activistas de los CDR, que arrojaron estiércol, heces y basuras a las puertas de una veintena de juzgados, lo que según el TSJC impidió la actividad judicial en los de Valls (Tarragona) y Cervera (Lleida).

El acuerdo aprobado por la sala de gobierno, en su reunión semanal, reclama que los Mossos "procedan a la protección presencial y permanente de todas las sedes judiciales" y que den cuenta de las "concretas medidas adoptadas" al presidente del Tribunal Superior, Jesús María Barrientos.

La sala de gobierno lamenta, además, "la falta de condena de estos hechos por la consellería de Justicia, como responsables de las condiciones laborales de los funcionarios judiciales" y la ha culpado por "poner en riesgo" la salud de la plantilla. También recuerda que la consellera de Justicia, Ester Capella, es la responsable de los "medios materiales que se malgastan en actuaciones de limpieza".

Otra de las medidas que ha adoptado el TSJC es emplazar a la Fiscalía a "depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de quienes hayan ideado, planeado, coordinado y ejecutado esos ataques a las sedes judiciales". En una acción para protestar por el inminente inicio del juicio del "procés", los CDR vertieron estiércol frente a la Ciudad de la Justicia y los juzgados barceloneses de Berga, Cerdanyola, Esplugues de Llobregat, Gavà, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet, Rubí, Vic y Vilafranca del Penedès, así como de las localidades leridanas de Cervera y Solsona (Lleida), las gerundenses de Figueres, Girona, Ripoll, Olot y Sant Feliu de Guíxols y las tarraconenses de Tarragona y Valls.

La consellera Justicia dice que siempre ha rechazado ataques de CDR a juzgados

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha destacado este martes que siempre ha rechazado los ataques de los CDR contra los juzgados y ha recordado a los jueces que es la Generalitat quien asume los gastos de limpieza y reparación de los daños en las sedes judiciales.

En declaraciones a Efe, Capella ha respondido así al acuerdo que ha aprobado la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que reprochan a la consellería que no haya condenado las protestas de ayer de los CDR, que arrojaran heces y basuras a las puertas de una veintena de juzgados. "No me gusta que se dañen instalaciones de la Generalitat ni de ningún servicio público", ha aseverado la consellera, que ha insistido en que siempre ha manifestado no compartir "determinadas formas de protesta", como las de ayer de los CDR.