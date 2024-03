Junts confirma que Puigdemont será candidato a las elecciones europeas y prevé que vuelva a España en julio

Carles Puigdemont podrá volver a Cataluña en julio. Lo ha augurado este jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, considerando que en ese momento ya habrán pasado dos meses de la aprobación de la ley de amnistía, que sitúa a mediados de mayo.

Asimismo, ha asegurado que el expresidente catalán será el candidato del partido a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio. "La voluntad es que -si no lo ha expresado directamente en medios públicos sí que nos lo ha expresado a nosotros- será el candidato", ha explicado. Aunque no tiene claro si también será el candidato de las catalanas de 2025: "En Junts per Catalunya tenemos muy claro lo que debemos hacer de aquí a junio. Concentrarnos paso a paso y, a partir de junio, este será el debate que tendremos. Y evidentemente la primera persona a la que escucharemos será el presidente Puigdemont".

Ha explicado que, "si no hay ningún infortunio", además de Puigdemont, Marta Rovira, Lluís Puig y Toni Comín podrán volver a lo largo de los dos meses que tendrán los jueces para aplicar la ley. Ha sostenido que, "una vez se aplique la ley, deben levantarse todas las medidas cautelares existentes", entre ellas, las órdenes de detención.

En este sentido, el líder de Junts ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el PSOE, ERC y su partido, y se ha mostrado "seguro" de que la ley de amnistía pasará el filtro tanto de del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es esa seguridad la que le habría llevado a aventurar la fecha de vuelta de los fugados.

Puigdemont vive en Bélgica desde el año 2017. Huyó de la justicia tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 1O y desde entonces vive en Waterloo, en una casa de 500 metros cuadrados conocida como la 'Casa de la República'. También en Waterloo vive Lluís Puig, y Toni Comín, en Bruselas. Por su parte, Marta Rovira vive en Ginebra (Suiza) desde marzo de 2018. Todos ellos pueden moverse por Europa, pero ahora mismo serían detenidos si volvieran a España. Esto cambiaría con la aprobación definitiva de la ley de amnistía.

