Pons: "La política antiterrorista ha estado pactada desde el principio de la legislatura"

González Pons ha pedido en declaraciones a una radio nacional "no ir tan rápido" en relación a los próximos pasos de cara al final de la banda terrorista, a pesar de que ha apuntado que se trata de "una gran alegría" que conlleva felicitar "a tantos demócratas que se han dejado la vida". "Una exaltación de lo que tenga que venir puede acabar siendo la mejor campaña para Bildu", ha señalado.

En este sentido, ha resaltado dos consideraciones que, a su entender, deben hacerse a raíz del anuncio de ETA, como son la de "garantizar" que no habrá concesiones y no olvidarse "nunca" de las víctimas del terrorismo porque "son muy importantes".

Así, ha avisado de que el PP será "muy comprensivo con los que dentro de los demócratas piensan diferente", puesto que considera que "al final, los demócratas son las víctimas". "Yo no me imagino con los políticos celebrando que ETA se acaba y no se ha disuelto y las víctimas sufriendo", ha explicado.

González Pons ha afirmado que la decisión de la banda es un "éxito" policial, de la Guardia Civil o de los jueces y fiscales implicados en la lucha contra el terrorismo, pero ha destacado que no se trata de un "exíto político". En cualquier caso, también ha felicitado a todos los ministros de Interior y los Gobiernos desde la instauración de la Democracia.

Además, ha recordado que el final de ETA también ha sido fruto de una política conjunta entre todos los partidos y ha asegurado que la política antiterrorista "ha estado pactada" desde el principio de la legislatura entre el Gobierno y la oposición y que "se ha hecho de la mano y con información cruzada y pactada".

"No es decisión propia"

Respecto a la futura política de su partido, ha aclarado que el comunicado del líder del PP, Mariano Rajoy, "dejaba claro" que nada se ha hecho para vencer a ETA "sin la ley" y, por lo tanto, "nada debe de hacerse después fuera de la ley". "Con diálogo y voluntad constructiva por parte de todos, el Gobierno que venga tiene que hacer lo que tenga que hacer dentro de la Ley", ha aclarado.

Asimismo, ha reiterado que la banda "no es de fiar" y que "hasta que entregue las armas y se consolide la derrota habrá que ser muy prudente".

Por último, González Pons ha explicado que para él, la conferencia celebrada en San Sebastián no ha sido un paso previo a la declaración del cese de la lucha armada por parte de ETA. "Hace esta declaración no voluntariamente, porque no le queda más remedio, sino para intentar minimizar la derrota", ha concluido.