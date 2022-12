La Policía sospecha que las cartas incendiarias se enviaron desde Valladolid

La investigación sobre las cartas con material pirotécnico enviadas a diferentes instituciones apunta a que el origen de los envíos se llevó a cabo desde la provincia de Valladolid.

La Policía envió el viernes un informe al Juzgado de Guardia en el que se indica que la autoría de estos seis paquetes bomba parece corresponder al mismo origen. Además, se indica que se enviaron desde Valladolid. Así lo afirman fuentes fiscales a 'Europa Press'.

Por el momento, no hay ninguna persona identificada como posible responsable y no hay diligencias solicitadas por la Policía al Juzgado. La investigación policial no se centra todavía en una hipótesis concreta, subrayan.

6 sobres idénticos y con pirotecnia

La policía científica busca en los sobres posibles restos de ADN para intentar localizar al autor o autores de los envíos. El único paquete que no llegó a detonar de los seis registrados es el de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

La mayoría de los sobres, excepto el dirigido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se enviaron en el mismo día. El primero fue recibido en Moncloa el pasado jueves 24 de noviembre y casi una semana después se registró el segundo en la Embajada de Ucrania en Madrid.

Todos ellos tenían destino Madrid, excepto el que fue enviado a la fábrica de Instalaza en Zaragoza, empresa de fabricación de armamento. Se cuestiona cómo pudieron burlar los controles y escáneres con los que cuenta Correos.

Las cartas tenían como destinatarios el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso, el director de la empresa de armamento Instalaza, y el responsable del Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.