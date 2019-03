Polémica por un SMS en defensa de Trinidad Jiménez enviado a militantes socialistas

La Plataforma de Apoyo a Tomas Gómez ha denunciado que personas del entorno de Trinidad Jiménez han enviado a miles de socialistas madrileños mensajes de SMS en los que se vincula a Gómez con la derecha y se dice que "solo Trini puede ganar" las autonómicas de 2011.



Así lo ha denunciado en el portavoz de la Plataforma de Apoyo a Tomás Gómez, Eusebio González, quien ha explicado que se trata de un mensaje "masivo e indiscriminado" que dice textualmente: "Sólo Trini puede ganar Madrid-Encuesta País. Con Trini PSOE 6,5 puntos más, sube al 38,7%. Con Tomás baja 32,2%. Votantes PSOE prefieren a Trini. Los del PP a Tomás".

Gonzalez ha asegurado que el mensaje ha sido enviado por "el entorno de la Plataforma de Trinidad Jiménez", ya que se remite desde el mismo número desde el que hace unos días se envió otro mensaje que anunciaba una visita de Trinidad Jiménez a Torrejón de Ardoz.



El portavoz de la Plataforma de Apoyo a Tomás Gómez ha afirmado que se trata de "un uso ilegítimo o cuanto menos irregular del censo" electoral de las primarias, que no puede ser usado por los candidatos hasta el próximo día 25.



Ha precisado que "cientos de militantes, tanto partidarios de Gómez como de Jiménez, se han quejado ya por haber recibido este mensaje, indignados porque se utilicen sus datos sin su consentimiento".



Ha destacado que, además, ese uso irregular del censo se hace "para atacar a uno de los dos candidatos" y ha criticado que "sesiga en la línea de relacionar a Gómez con la derecha", en referencia a las declaraciones que hizo en agosto el alcalde de Getafe, Pedro Castro, que apoya a Trinidad Jiménez en las primarias.



González ha exigido que el mensaje enviado "sea el primero y el último" de estas características y "el final de una serie de descalificaciones", y ha advertido de que, de lo contrario, la Plataforma de Apoyo a Tomás Gómez "tomará las medidas oportunas".



Desde la Plataforma de Apoyo a Trinidad Jiménez se ha asegurado que este colectivo "no tiene absolutamente nada que ver con ese mensaje" y no se han hecho más declaraciones.



Uno de los partidarios de Trinidad Jiménez ha explicado a que sí ha recibido el mensaje, aunque no sabe de dónde viene y ha destacado que "también han llegado mensajes pidiendo el voto para Tomás".



Ha puesto como ejemplo que cuando el secretario general del PSM estuvo recientemente en un programa de televisión "circuló un mensaje de apoyo a Tomás encabezado por un Muévete que enlazaba con una encuesta que hacía ese programa para votar a su favor".