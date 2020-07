La Policía afirma que ETA sólo trata de ganar tiempo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguró que lo que la banda terrorista ETA pretende con su comunicado de alto el fuego es "ganar tiempo, reorganizarse y participar en las instituciones en las próximas elecciones" municipales en el País Vasco.



El portavoz de SUP, José María Benito, aseguró que el anuncio del cese de la violencia no "significa ni un antes ni un después", ya que la banda criminal no cometía atentados debido a la gran presión policial que le asediaba y a su débil situación operativa.



Así, argumentó que al SUP no le merece ninguna credibilidad esta "tregua" y defendió que "lo único" que ven "cercano es el fin de ETA gracias a la acción policial no porque quieran dejar de matar sino porque no van a poder gracias a las detenciones y a la eficacia y a la colaboración francesa y a la unión de los partidos en la lucha contra el terrorismo".



"Estamos asistiendo al final de las acciones terroristas porque no pueden cometer atentados debido a esa presión policial", aseveró.



Por ello, reivindicó a las autoridades que no caigan "en la trampa" y continúen las operaciones que ya están en marcha de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para conseguir "desmantelar definitivamente" a ETA para que sus integrantes "cumplan sus penas en la cárcel". "Nosotros no entendemos de tregua, entendemos de Justicia, entendemos de detener a los que cometen delitos y más si son de terroristas", zanjó.



De este modo, se preguntó si la banda habrá dejado de "cobrar el impuesto revolucionario a empresarios vascos y navarros" o si "van a dejar las acciones de la kale borroka" y "todo lo que conlleva la acción terrorista".



PORTAVOZ DEL COMUNICADO, POSIBLE NUMERO UNO DE ETA



El portavoz de SUP, José María Benito, aseguró que debido a la acción policial de los últimos meses ETA "está contra las cuerdas" e indicó que "quedan muy pocos activistas por detener". No obstante, remarcó que "nadie se ha resistido" a la Policía a lo largo de la historia de la banda.



Sobre la etarra que se encargó de leer el último comunicado de la banda que presuntamente coincide con quien también hizo de portavoz en el vídeo emitido por ETA con motivo de sus 50 años de historia en enero de 2009, Iratxe Sorzábal, Benito comentó que "puede ser ella o no puede ser ella".



Sin embargo, remarcó que los servicios de información están investigando si Sorzábal fue la encargada de leer el anuncio de ayer y comentó que "se habla de que puede ser la número uno de ETA en estos momentos. Aún así, insistió en que "esta mujer caerá igual que han caído el resto de sus compañeros uno tras uno".